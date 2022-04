Sami Lepistö on pelannut upean kauden Ruotsissa. 37-vuotias puolustaja löysi taas nautinnon jääkiekkoon.

39 ottelua, 29 (4+25) pistettä runkosarjassa. Puolivälierissä viiteen otteluun yhtä monta (1+4) pistettä.

Jo numerot kertovat siitä, millaista kautta Sami Lepistö pelaa SHL:ssä Luleå HF:n riveissä.

Luulajaan lokakuun lopussa sopimuksen tehnyt puolustaja on ehdolla Euroopan kärkiliigan parhaaksi puolustajaksi.

Ruotsin liiga oli Lepistölle uusi tuttavuus, sillä aiemman uransa hän on pelannut SM-liigassa, NHL:ssä ja AHL:ssä sekä KHL:ssä.

– Vähän jännitti tulla ihan uuteen sarjaan, mutta täällä oli tuttuja kuten Linus Omark, joka oli vahvasti värväämässä minua tänne. Se auttoi sopeutumisessa. Pääsin heti sisään joukkueeseen, Lepistö kertoo.

Neljä edelliskautta Lepistö pelasi kasvattajaseurassaan Jokereissa. Viime kaudella hän tuli Lauri Marjamäen alaisuuteen vasta joulukuussa.

Lepistö myöntää, että peli-ilo ehti kadota.

– Varsinkin viime kaudella suoraan sanottuna tuntui, että olen vain duunissa. Yritin totta kai tehdä aina parhaani joukkueen eteen, mutta tuntuu, että nyt olen saanut ilon takaisin. Saan valmentajalta luottoa ja nautin, kun saan pelata vaistoilla eikä kukaan kontrolloi.

”Ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin jättäytyä pois. Toivottavasti edessä on Jokereille hyvät ajat, ja seura vaikkapa palaa ensi vuonna SM-liigaan ja löytää toden teolla identiteettinsä. Se voisi tehdä hyvää myös liigalle”, Sami Lepistö sanoo Jokerien lähdöstä KHL:stä.

Luleå on viime kaudet ollut SHL:n kärkijoukkueita. Nyt se oli runkosarjan kakkonen ja pudotti puolivälierissä Örebron voitoin 4–1.

– Meillä on tosi hyvä joukkue, johon oli helppo tulla vain pelaamaan lätkää.

Luulajassa pelaavat suomalaisista myös nuori lupaus Olli Nikupeteri (33. 1+2 / 5. 1+1), Joonas Rask (47. 4+8 / 5. 0+1), Julius Honka (46. 10+11 / 5. 0+2) sekä Juhani Tyrväinen (36. 11+19 / 2. 0+2). Kärkisentteri Tyrväinen on kärsinyt loukkaantumisesta.

Lepistö oli Hershey Bearsin AHL:n mestarijoukkueessa 2009, mutta muuten maailmanmestari ei ole päässyt maistamaan kirkkaimman voittamista seurajoukkueessa.

Nälkä voittaa – nimenomaan Luulajalle – on kova.

– Minullekin on kasvanut sellainen Luulaja-sydän. Ihan kuin olisin pidempäänkin ollut mukana, Lepistö hymähtää.

– Haluan totta kai itsekin voittaa, mutta ennen kaikkea tämä yhteisö on sellainen, että täällä ei olla vain töissä. Kaikki ovat sydämellä mukana, mikä huokuu joukkueesta ja kaupungista.

– Täällä on fiilistä. Fanikulttuuri on paljon äänekkäämpää kuin mitä olen missään kokenut. Pakko siitä on syttyä, Lepistö sanoo ja kehaisee myös television välityksellä näkemäänsä tunnelmaa SM-liigan pudotuspeleissä.

Ruotsalaiset ovat myös syttyneet Lepistöön, jonka otteita on kehuttu laajalti.

Skellefteålaisen Norran-lehden toimittaja Robin Lindgren sanoo, että Lepistön peliä on ollut suuri nautinto katsoa. Hän nostaa Lepistön edelle liigan puolustajista vain Skellefteån Jonathan Pudaksen.

– On hyvin vaikea uskoa, että Sami on 37-vuotias, kun katsoo hänen pelityyliään ja energiaansa.

– Lepistö lukee puolustusalueella vastustajan peliä todella hyvin. Hyökkäysalueella hän on pelintekijä, joka ajoittaa ratkaisunsa todella fiksusti. Hän ei koskaan lauo kiekkoa vain laukoakseen, vaan jokaisen kudin taustalla on jokin ajatus.

Leijonien kevään 2011 maailmanmestari oli takavuosina Leijonien vakiokasvo ja luottopakki. Pyeongchangin olympialaisten 2018 jälkeen häntä ei ole nähty maajoukkueessa.

– Sanoin pari vuotta sitten ennen Karjala-turnausta, etten tule nyt mukaan, pienten lasten isä kertoo.

Sen jälkeen Lepistöä ei ole kysytty tai muutenkaan oltu missään yhteydessä maajoukkueesta.

Hän korostaa, ettei surkuttele asialla, mutta jos kykyjen nähtäisiin riittävän, Leijonista olisi kiva kuulla.

Jukka Jalosen luotsaama maajoukkue voitti helmikuussa olympiakultaa. Toukokuussa pelataan MM-kotikisat.

Sami Lepistö pelasi maajoukkueessa viimeksi olympialaisissa 2018.

Millaisia suunnitelmia 37-vuotiaalla Lepistöllä on uransa jatkosta?

– Kyllä minulla olisi intoa pelata, mutta en ole tehnyt mitään päätöksiä tai sopimuksia, Lepistö sanoo.

Pelaajamarkkinat mullistuvat Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman dominoefektin ja KHL:n tilanteen takia.

Lepistö on jo viime vuosina kokenut, että hänen ikänsä on ongelma sopimusneuvotteluissa. On aistittavissa, että tilanne saattaa markkinoiden mullistusten takia vaikeutua entisestään.

– En sitten oikein tiedä, kuinka hyvin tässä pitäisi pelata, Lepistö hymähtää.

Mahdollisen turhautumisen tilanteeseen ymmärtää.

– Kaikkeen muuhun voin vaikuttaa, mutta en ikääni. En kuitenkaan ole hakemassa mitään viisivuotista sopimusta Sveitsiin.

Lepistöllä on vaimonsa Marian kanssa vuonna 2017 syntyneet kaksostytöt.

– Tyttäret ovat sen ikäisiä, että ainakin ensi kaudeksi voisi johonkin lähteä, mutta katsotaan. Teen ratkaisut perheen ehdoilla.

– Pelataan ensin kausi loppuun ja hoidetaan kultakypärät päähän, Lepistö sanoo ja viittaa perinteisiin Ruotsin mestarijoukkueiden päähineisiin.