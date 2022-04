Ruotsissa kyllästyttiin surkeisiin MM-tuloksiin – kiekkopomo paljasti uuden suunnitelman: ”Pitää huijata enemmän”

Ruotsin U20-maajoukkueen menestys on ollut laihaa. Nyt länsinaapurissa ryhdytään toimiin.

Ruotsin jääkiekossa on julistettu puolittainen hätätila, koska maan U20-maajoukkueen viime vuoden ovat olleet kuivia.

Junior Kronor on voittanut vain kaksi MM-mitalia, hopean ja pronssin, vuodesta 2015 lähtien. Edellinen alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruus on vuodelta 2012.

Ruotsin jääkiekkoliiton pelaajakehityspäällikön Andreas Lundbergin mukaan U20-ikäluokan alakulon syynä on kilpailullisuuden puute. Hänen mukaansa ruotsalaisia pelaajia vaivaa tietynlainen pehmeys – etenkin, kun heitä vertaa pohjoisamerikkalaisiin ikätovereihinsa.

– Kilpailullisuus on ilmaus, jota käytetään, kun mitään muutakaan sanottavaa ei ole. Mutta mitä se on? Sitäkö, että voittaa ottelut maalin edustalla? Vai, etteivät pelaajat tee riittävästi töitä? Vastauksia on yhtä paljon kuin kysymyksiäkin. Asiantuntijamme paiskivat kovasti hommia selvittääkseen tätä teemaa, Lundberg sanoi Aftonbladetin haastattelussa.

Jotta junioripelaajien kollektiivinen ilme muuttuisi, Ruotsissa on päätetty terävöittää maajoukkuetoimintaa.

Länsinaapurissa aiotaankin perustaa U18- ja U20-joukkueiden lisäksi U19-ryhmä. Näin useampiin pelaajiin voidaan iskostaa liiton vaalimia kilpailullisuuden arvoja.

U19-sarjassa ei pelata arvoturnausta, mutta esimerkiksi Suomessa kyseinen maajoukkueryhmä on jo pitkään toiminut U20-maajoukkueen haastajaryhmänä.

Viesti ruotsalaisille junioripelaajille on selvä: heiltä vaaditaan jatkossa ankarampaa peli-ilmettä. Ei reiluutta tai eettisesti korkeita arvoja, joita kyllä vaalitaan elämän muilla osa-alueilla kuin kaukalossa.

– Meidän pitää pystyä huijaamaan enemmän. Tällä en todellakaan tarkoita dopingia tai mitään vastaavaa vaan sitä, että ryöväämme aloituksia ja teemme vähän ryökälemäisiä temppuja voiton varmistamiseksi. Tämä on retorinen haaste. Huippu-urheilussa meidän pitäisi pystyä puhumaan näistä aiheista enemmän ilman sosiaalista kontekstia, Lundberg paalutti Aftonbladetille.

Miesten alle 20-vuotiaiden MM-turnaus pelataan elokuussa Kanadassa. Turnaus keskeytyi vuodenvaihteessa joukkueiden kuplassa villisti levinneen koronaviruksen vuoksi.