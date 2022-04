Venäläiseltä kiekkolegendalta tyly reaktio Jokerien lähtöön

Venäläinen kiekkolegenda Aleksandr Kozhevnikov ei jäänyt kaipaamaan Jokereita KHL:ssä.

Tiistaina varmistui, ettei helsinkiläisseura Jokerit jatka pelaamista jääkiekon KHL:ssä.

– Jokerit irtautuu KHL:stä. Jokerit on tehnyt päätöksen, ettei seura jatka pelaamista KHL:ssä. Jari Kurri jättää samalla paikkansa KHL:n hallituksessa, seura tiedotti Twitterissä.

Muutamaa tuntia aiemmin venäläisliiga oli julkaissut listan ensi kaudella sarjaan osallistuvista joukkueista. 22 joukkueen listalta puuttui Jokerien lisäksi latvialainen Riian Dinamo. Molemmat joukkueet jättivät kuluvan kauden kesken Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Venäläinen kiekkolegenda, Neuvostoliiton riveissä kaksi olympiakultaa (1984 ja 1988) ja maailmanmestaruuden voittanut Aleksandr Kozhevnikov suhtautui suomalaisseuran vetäytymiseen tylysti.

– No, ei ole enää Jokereita – siinä kaikki. Se ei mielestäni ole menetys. Päästäkää heidät menemään minne haluavat. Miksi kiinnittää heihin huomiota? Kozhevnikov, 63, totesi venäläisen Championat-urheilusivuston haastattelussa.

Puheenvuoroaan Kozhevnikov ryyditti venäläisellä sananlaskulla, joka kääntyy suomeksi suurin piirtein "akka pois kuormasta, niin hevoselle on kevyempää”.

KHL:n puheenjohtajan Aleksei Morozovin kanta ei ollut näin jyrkkä. Tiistaisessa tiedotustilaisuudessa Morozov vahvisti, ettei liiga ole täysin sulkenut oveaan Jokereilta.

– Me aiomme harkita Jokerien hypoteettista paluuta. Jos he haluavat palata, me harkitsemme sitä, Morozov sanoi.

Tiedotustilaisuudessa Morozov vahvisti myös sen, että KHL yrittää tulevaksi kaudeksikin saada mukaan muita maita.

Vuonna 2014 KHL:ssä aloittanut Jokerit ei osallistunut tämän kauden pudotuspeleihin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa.

Vielä ei tiedetä, missä sarjassa Jokerit pelaa ensi kaudella, vai pelaako ylipäätään missään.

Jokerit kertoi tiistaina julkaisemassaan twiitissä, että seuran tulevaisuudesta liittyvistä asioista tiedotetaan mahdollisimman pian.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Jari Kurria eikä Jokerien toimitusjohtajaa Sami Kauhasta kommentoimaan tiistain uutisia.