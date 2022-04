Voiko KHL:ssä yhä jatkava suomalainen pelata Leijonissa? Näin kommentoi Erkka Westerlund

Maajoukkueen entinen päävalmentaja Erkka Westerlund ei lähde sulkemaan Leijonien ovia KHL-kiekkoilijoilta.

Voidaanko KHL:ssä yhä pelaavia jääkiekkoilijoita valita Suomen maajoukkueeseen?

Ilta-Sanomien maanantaina tavoittamista jääkiekkovaikuttajista esimerkiksi Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pidättäytyi kommentoimasta asiaa.

Leijonia 2004–07 ja 2013–14 valmentaneen Erkka Westerlundin mielestä on liian jyrkkää sanoa, että näitä pelaajia ei voisi nimetä Suomen paitaan.

KHL:ssä suomalaisista pelaavat yhä SKA Pietarin Mikko Lehtonen ja Leo Komarov sekä Traktor Tsheljabinskin Teemu Pulkkinen.

Lue lisää: Kommentti: Viimeistään Butshan kauheuksien valjettua yksi asia on selvää – näillä suomalaiskiekkoilijoilla ei ole mitään asiaa Leijoniin

– En ainakaan niin suoraan linjaisi mitään.

– Tämä on aika laaja kysymys. Vielä kun puhutaan elinkeinosta ja ammatista. Miten me käsittelemme ihmisiä, jotka esimerkiksi tekevät töitä Venäjällä? Pitäisikö heidät sulkea sen takia yhteiskunnan ulkopuolelle? Westerlund vastaa.

– Tai pitäisikö meidän Suomesta sulkea kaikki venäläiset ihmiset toimintojen ulkopuolelle? Ja missä menee raja: riittääkö, jos on ollut 15 vuotta Suomessa? Tai 10 vuotta?

Mikko Lehtonen jatkaa yhä kauttaan KHL:ssä.

Mutta eivätkö KHL-pelaajat ole mukana Venäjän propagandakoneistossa – jolle ulkomaalaispelaajat ovat nykytilanteessa entistäkin tärkeämpiä?

– Mitähän propagandaa he tekevät? Westerlund esittää vastakysymyksen.

Hänen mielestään pelaajat eivät ole tekemässä propagandaa vaan ”omaa työtään, johon he ovat sitoutuneet”.

– Tietenkin se on jokaisen pelaajan valinta, jonka he voivat tehdä ja jokainen voi omia arvojaan miettiä. Kun joku toinen alkaa ulkopuolelta niitä asettamaan, se on vähän eri asia, Westerlund pyörittelee.

Westerlund, 65, valmensi KHL:ssä Jokereita 2014–16 sekä Salavat Julajev Ufaa 2017–18. Menestysvalmentaja on nykyään mukana TPS:n SM-liigaseuran johtoryhmässä.