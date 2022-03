Jääkiekon superturnaukseen kaavaillaan uudistusta – joutuisiko Suomikin kesäiseen karsintaan?

TSN uutisoi, että Eurooppaan kaavaillaan karsintaturnausta ennen seuraavaa World Cupia.

Maailman parhaat jääkiekkoilijat eivät ole päässeet kohtaamaan toisiaan maajoukkueissa pian kuuteen vuoteen.

Kun NHL-pelaajien osallistuminen Pekingin olympialaisiin kariutui, NHL ja sen pelaajayhdistys ovat alkaneet puuhata World Cupia. Mediatietojen mukaan ajankohtaa kaavaillaan helmikuulle 2024, mutta mitään virallista tietoa suunnitteilla olevasta turnauksesta ei ole vielä annettu.

Torstaina kanadalaiskanava TSN:n Insider Trading -ohjelmassa valotettiin hieman World Cupin tilannetta.

– On puhuttanut paljon, millainen World Cup on 2024 ja uudestaan 2028. Todennäköisimmin mukana on kahdeksan joukkuetta. Kanada, USA ja kuusi Euroopasta. Venäjän kohtalosta ei tietenkään ole vielä tietoa, TSN:n sisäpiiritoimittaja Darren Dreger kertoi.

Dregerin mukaan NHL, pelaajayhdistys NHLPA, IIHF ja kansalliset liitot ovat keskustelleet, että ennen varsinaista World Cupia pelattaisiin Euroopan karsintaturnaus. Yksityiskohtia on hänen mukaansa tarkoitus hieroa tällä viikolla Pariisissa käytävässä kokouksessa.

– Eurooppalaisjoukkueiden karsintaturnaus voidaan nähdä elokuussa 2023, Dreger sanoi.

Globaalisti isommissa lajeissa karsinnat varsinaisiin arvokisoihin ovat arkipäivää, mutta jääkiekossa karsinnat ovat yleensä olleet vain lilliputtimaiden hommia. Niilläkin vain olympialaisiin.

Tiedossa ei ole, onko kesäinen karsintaturnaus suunniteltu kaikkien World Cupiin hamuavien eurooppalaisjoukkueiden väliseksi.

Varsinkin jos Venäjä (ja Valko-Venäjä) ovat joukosta poissa, Euroopasta on vaikea löytää yli kuutta pätevää kiekkomaata maailman parhaiden pelaajien turnaukseen.

IIHF:n tuoreimmassa maailmanrankingissa muut Euroopan maat ovat järjestyksessä:

1. Suomi, 2. Ruotsi, 3. Slovakia, 4. Saksa, 5. Tshekki, 6. Sveitsi, 7. Tanska, 8. Latvia, 9. Norja, 10. Ranska, 11. Kazakstan, 12. Italia

Edelliset World Cupit on pelattu vuosina 2004 ja 2016.

Kuusi vuotta sitten Torontossa mukana oli kahdeksan joukkuetta: Kanada, USA, Venäjä, Suomi, Ruotsi, Tshekki, Euroopan pienempien kiekkomaiden yhteisjoukkue ja Pohjois-Amerikan alle 23-vuotiaiden pelaajien joukkue.

Syyskuinen turnaus ei kuitenkaan noussut erityisesti klassikoksi. Erikoisjoukkueiden takia sitä leimasi tietynlainen hengettömyys. Varsinkin, kun kaksiosaisessa finaalissa kohtasivat Kanada ja Team Europe.

Erikoisjoukkueet jäivät tiettävästi yhden kerran kokeiluksi.