Junioripomo: ”Jokerit pelaa SM-liigassa tulevaisuudessa” – lataa yllättävän näkemyksen Jari Kurrin tilanteesta

Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtaja Kim Borgström myöntää, että Kurrin asema Jokerit Hockey Club Oy:ssä ”ei näytä ulospäin hyvältä”. Hän ei kuitenkaan sulkisi ovia kiekkolegendalta.

Pelaako Jokerit ensi kaudella missään? Palaako Jokerit jollain aikavälillä SM-liigaan vai päättyykö seuran tarina huippukiekkoilussa? Mikä on aiemmin Hartwall-areenana tunnetun tapahtumapyhätön kohtalo?

Näitä relevantteja kysymyksiä KHL-kautensa kesken jättäneen Jokerit Hockey Club Oy:n pääomistaja Jari Kurri ei ole suostunut kommentoimaan – ei ylipäätään mitään sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Myös muut keskeiset tahot ovat vaienneet.

Nyt IS esitti samoja kysymyksiä Helsingin Jokerit ry:n puheenjohtajalle Kim Borgströmille. Juniorikiekkoyhdistys omistaa oikeudet Jokerien nimeen ja logoon, joiden käyttämisestä sillä on edelleen voimassaoleva sopimus Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa.

Borgström kertoo saaneensa viime viikkoina ”valtavasti puheluja ja viestejä” paitsi Jokeri-faneilta myös muilta seuran brändistä kiinnostuneilta.

– Monet ovat tällä hetkellä huolissaan siitä, mitä Jokereille tapahtuu tulevaisuudessa. Samaan aikaan on ollut ilo huomata, että useampi kiekkotaustainen yrittäjä on kertonut minullekin olevansa kiinnostunut sijoittamaan jälleen Jokereihin, jos seura palaa SM-liigaan. Jokerihenkisyyttä ilmiselvästi löytyy, Borgström sanoo.

– Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että Jokerit pelaa SM-liigassa tulevaisuudessa. Ajankohtaa en kuitenkaan uskalla ennakoida.

Miksi olet niin varma asiasta?

– Seuran brändi on niin vahva, että en millään usko sen katoavan edustuskiekkoilunkaan maailmankartalta. Jonkin aikaa brändi saattaa nyt olla pois sarjatoiminnasta, mutta ei pysyvästi. Varmasti Suomestakin löytyy henkilöitä ja yrityksiä, jotka ovat valmiita rahoittamaan Jokerien edustuskiekkoilun toimintaa.

Venäläisomisteisen monitoimihallin kyljestä poistettiin aiemman nimisponsorin logot hiljattain.

Paperilla Jokerit Hockey Club Oy on tällä hetkellä 60-prosenttisesti Kurrin omistuksessa, loput kuuluu venäläistaustaiselle Norilsk Nickel -konsernille, joka muun muassa pyörittää nikkelijalostamotoimintaa Harjavallassa.

Konsernin suurin pomo on venäläisoligarkki Vladimir Potanin, joka rahoittaa lähes koko Jokerien toiminnan – ja on siten käytännössä seuran yksinvaltias. Potanin tuli 2019 Jokereihin jatkamaan pakotelistalla jo ennen sotaa olleen, Venäjän presidentin Vladimir Putinin sisäpiiriin kuuluvan oligarkin Gennadi Timtshenkon toimintaa.

Mikäli Jokerit Hockey Club Oy suunnittelee paluuta SM-liigaan, nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttaa ilmiselvältä, ettei se voisi tapahtua ainakaan nykyisellä omistuspohjalla.

Kim Borgströmin mukaan Helsingin Jokerit ry ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole katkaisemassa yhteistyötään yhtiön kanssa.

– Jokerit Hockey Club Oy:llä säilyy seuran nimen ja logon käyttöoikeus ainakin niin pitkään, kun se hoitaa velvoitteensa yhdistyksellemme. Tähän saakka se on hoitanut ne normaalisti, vaikka KHL-kausi jäikin kesken, Borgström selvittää.

– Seuraamme rauhassa isoveljemme tilannetta. Mikäli sen taustalla oleva yhtiö lakkauttaisi toimintansa, sopimuksemme purkautuisi automaattisesti. Tai jos siinä tapahtuisi omistajajärjestelyjä, Jokereiden nimen ja logon käyttämisestä olisi neuvoteltava uudestaan.

Jari Kurri on ollut Jokerien toiminnassa mukana useita vuosia.

Kiekkolegenda Kurrin kohtalo on oma lukunsa. Koska Potanin on suurelta osin rahoittanut Jokerien toiminnan, ulospäin Kurri on näyttäytynyt monille KHL-propagandan bulvaanilta.

– Se on varmasti totta, että ulospäin Jarin (Kurri) asema ei näytä hyvältä. Mutta esimerkiksi minun henkilökohtainen suhtautuminen Jariin ei ole muuttunut millään tavalla. Hän on mainio hokityyppi, joka tuli Jokereihin ainoastaan tekemään sitä minkä parhaiten osaa – jääkiekkoa siis.

– Tässä äärimmäisen valitettavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa Jari varmasti miettii rauhassa omia ratkaisujaan, eikä sen vuoksi kommentoi mitään ulospäin.

Näetkö, että Kurri voisi jatkossakin toimia Jokerien keulahahmona?

– En itse näe mitään negatiivista Jarin suhteen, Borgström linjaa.

Helsingin Jokerit ry:n oma tilannekin on mutkistunut sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden takia. Koska Pasilan areena suljetaan pian kokonaan, junioriorganisaatio joutuu etsimään itselleen uuden harjoittelupaikan. Nyt monet seuran joukkueista ovat käyttäneet areenan harjoitushallia.

– Tässä on nyt paljon isoja asioita mietittävänä, Borgström tiivistää.

Hän myöntää, että viime vuosina Helsingin Jokerit ry on maksanut monien juniorivalmentajiensa palkkoja Jokerit Hockey Club Oy:ltä saamillaan maksuilla.