Jokerit Mestikseen? Näin kommentoi kiekkopomo

Mestiksen johdosta kommentoidaan Jokerien tilannetta.

Jääkiekon KHL:n pudotuspeleistä vetäytyneen Helsingin Jokerien ensi kauden sarja on hämärän peitossa, kun Venäjä moukaroi sotarintamalla Ukrainaa, ja venäläisten pehmeämpi vallankäyttö urheilukin on ajautunut huonoon valoon.

Kotimaiseen SM-liigan palaamisen suhteen aika ei tahdo riittää Jokerien mukaan saamiseen ensi kaudeksi, eikä sarjapaikka liigalisensseineen hoidu makkaroita myymällä. Edullisempi paluu kotimaisiin sarjoihin voisi tapahtua toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä. Tässä moni voisi nähdä jopa nostalgiaa, kun Jokerit haki 1980-luvun lopulla parin kauden ajan vauhtia silloisesta 1. divisioonasta ennen paluuta parrasvaloihin ja uusien vetäjien voimin 1990-luvun kestomenestyjäksi.

Mestiksen operatiivisen johtajan Olli Aron mukaan Jokereista ei ole keskusteltu, paitsi asiasta kysyneiden tiedotusvälineiden edustajien kanssa.

– Ei ole keskustelu Mestiksen johtoryhmässä eikä hallituksessa, Aro kertoi maanantaina puhelimitse STT:lle.

Mestiksessä pelaa tällä kaudella 14 joukkuetta eikä 15:een laajeneminen Jokereilla ole ajankohtainen asia ainakaan vielä.

Edellisen kerran Mestiksessä nähtiin laajentaminen "villillä kortilla" tulleella joukkueella kuusi vuotta sitten, kun uusi seura Espoo United sai paikan Mestiksestä. Muuten sarjaa on täytetty viime vuosina kolmanneksi korkeimmalta sarjatasolta Suomi-sarjasta tulleilla joukkueilla.

Luuletko, että joku Mestiksen hallituksessa tai johtoryhmässä ottaa vielä asian esille ja millaiset valmiudet olisi ottaa Jokerit mukaan jo ensi kaudelle?

– En usko, että kukaan ottaa aktiivisesti keskusteluun aihetta. Totta kai me mielenkiinnolla seuraamme mitä tapahtuu, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista lähteä spekuloimaan asialla, koska (Jokereista) ei ole oltu yhteydessä. Asia ei ole minun yksin päätettävissä eikä Mestiksen hallituksenkaan yksin päätettävissä. Se koskettaa koko sarjajärjestelmää ja muuta. Kysymys on laajemmista asioista, Aro avasi.

– Samaan hengenvetoon voin sanoa, että Jokerit on mielenkiintoinen brändi, ja Jokerien logolla on pitkä historia suomalaisessa jääkiekossa. Se on koskettanut paljon ihmisiä. Jos tällainen keskustelu aukeaa jossain kohtaa, monessa sarjassa ollaan kiinnostuneita.

Ennen kotimaisiin kaukaloihin palaamista Jokerien pitäisi selvittää esimerkiksi omistajapohjansa sekä se, missä joukkue pelaa. Osittain venäläisomistuksessa olevassa Helsingin areenassa suomalaisten sarjojen pelejä tuskin nähtäisiin, kun Suomen jääkiekkoliittokin ehti jo kertoa poistavansa areenasta Leijonien mestaruusviirit ja pelipaidat.