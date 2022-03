Jääkiekkolegenda Jaromir Jagrilta upea tempaus ukrainalaisten hyväksi

Jaromir Jagr siirsi Kladnon ottelun Prahaan. Tavoitteena on saada kauden päätöspeliin 18 000 katsojaa. Tuotot menevät ukrainalaisille.

Kladnon seuraomistaja, Tshekin pääsarjassa yhä kiekkoileva Jaromir Jagr on siirtänyt seuransa kauden viimeisen runkosarjaottelun.

Kladno pelaa kotiottelunsa tiistaina Prahassa O2-areenassa, johon mahtuu 18 000 katsojaa.

Pääsylipputulot lahjoitetaan ukrainalaisille Tshekkiin saapuneille sotapakolaisille.

Jagr iloitsi sunnuntaina Instagramin tarinaosiossa, että myymättä on enää noin 5000 lippua.

Kladnon kotiottelussa sillä on vastassaan paikallinen Sparta Praha, joka on Extraligassa kolmantena. Kladno on viimeistä edellinen ja joutuu karsimaan sarjapaikastaan.

50-vuotias kiekkolegenda Jagr on kuluneella kaudella tehnyt 19 (8+11) pistettä 42 ottelussa Tshekin liigassa. Hän on kevätkaudella pelannut pääasiassa Kladnon nelosketjussa.