Jesse Joensuu lataa kovaa tekstiä Ylelle – ”Se Jokerit, minkä nyt olemme tunteneet, se loppuu”

Kokenut Jokerien hyökkääjä Jesse Joensuu ei kierrellyt näkemyksissään.

Jokerit jätti KHL-kauden kesken. Joukkueen monivuotinen luottomies Jesse Joensuu ei usko, että seuralla olisi tulevaisuutta venäläisessä kiekkoliigassa.

Näkemyksensä Joensuu, 34, kertoi Yle Urheilulle.

Porilaishyökkääjä näkee Jokerien ja KHL:n olevan mahdoton yhtälö, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nykymuotoisen Jokereiden Joensuu arveli tulleen tiensä päähän.

– En tiedä onko minun asiani spekuloida, mutta kun uutisia seuraa, niin en oikein itse näe, miten Jokerit pelaisi enää KHL:ää. Eli KHL-taival on varmaan ohi, kokenut hyökkääjä totesi.

– Vaikka Jokerit seurana jossain jatkaa, niin se Jokerit, minkä nyt olemme tunteneet, se loppuu, Joensuu totesi Ylelle.

Seitsemän kautta Jokereita edustanut Joensuu ei muutenkaan kierrellyt näkemyksissään.

– Tietysti tässä kun on ollut seitsemän vuotta mukana ja moni muukin pelaaja on ollut mukana pitkään, niin ainahan me olemme tienneet, että tämä on enemmän tai vähemmän Venäjän pr:ää tämä KHL, koska niin moni seura tekee aika isoja tappioita.