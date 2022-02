Pelataanko Suomen MM-kisoja venäläisten osittain omistamalla Hartwall-areenalla? Näin kiekkopomo kommentoi

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Hartwall-areenan tilannetta ja MM-turnausta.

Hartwall-areenan on määrä isännöidä jääkiekon MM-kisojen A-lohkoa sekä kahta puolivälieräottelua.

Voidaanko venäläisten osittain omistamassa hallissa kuitenkaan pelata MM-lätkää?

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo Ilta-Sanomille, että Hartwall-areenan soveltuvuudesta MM-kisoihin keskustellaan Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa IIHF:ssä osana isompaa kokonaisuutta.

– IIHF:n ja eri maiden välillä käydään keskustelua, mikä kansainvälisen jääkiekon toimijoiden tilannearvio tästä (Ukrainan) tilanteesta on ja mitä mahdollisia toimia se aiheuttaa, Nummela valottaa.

– Kysymys on paljon laajemmasta asiasta kuin, missä yksittäisiä MM-kisoja pelataan. Venäjän ja Valko-Venäjän asemasta ylipäätään keskustellaan Kansainvälisen jääkiekon piirissä.

Nummela taustoittaa, ettei Suomen jääkiekkoliitto voi yksin päättää tulevien MM-kisojen järjestelyistä.

– Luonnollisesti olemme kertoneet mitä olemme tilanteesta mieltä. Iso kuva on, että olemme tuominneet aamun kannanotossa Venäjän toimet Ukrainassa.

Jääkiekkoliitto tiedotti perjantaiaamuna poistavansa Leijona-paidat ja mestaruusviirit Hartwall-areenan katosta.

– Marssijärjestys menee tässäkin niin, että vaikutamme kansainvälisen jääkiekkoliiton piirissä ja kerromme oman kantamme siellä.

– Meidän ensi kevään MM-kisojen järjestelyt on sellainen asia, jota olemme nostaneet keskusteluun.

Nummela toteaa, että tämän hetkisen tilanteen valossa, Venäjän käydessä hyökkäyssotaa Ukrainassa, maan osallistuminen kansainväliseen jääkiekkotoimintaan näyttää epätodennäköiseltä.

– Jos tilanne on niin vakava kuin mitä se tällä hetkellä on, niin on tietysti vaikea nähdä, että Venäjä voisi toimia osana kansainvälistä jääkiekkoperhettä.

Avoinna on myös se, mikä toimisi korvaavana hallina, jos Hartwall-areenaa ei käytettäisi.

– Ne ovat kisaorganisaation ja valmistelutyön sisäisiä asioita tässä vaiheessa. Meillä ei ole sopimusta vara-areenasta, joten asia on auki.

Lännen pakotelistalle kuuluvat Gennadi Timtshenko sekä Arkadi ja Boris Rotenberg omistavat Kauppalehden mukaan Arena Events Oy:n kautta 44,98 prosenttia Hartwall Areenasta (Helsinki Halli Oy).

Kaiken kaikkiaan hallin osakkeita omistaa yli 500 tahoa.

Timtshenko ja Rotenbergit kuuluvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Boris Rotenbergin poika Roman toimii Arena Eventsin ja Helsinki Halli Oy:n puheenjohtajana.

Arena Eventsin valta Hartwall-areenasta on kuitenkin prosentuaalista omistusosuutta merkittävämpi, sillä venäläisliikemiehet omistavat lähes kaikki C-sarjan osakkeet.

– C-sarjan osakkeilla on 20 ääntä, kun muiden sarjojen osakkeilla vain yksi, joten Rotenbergit hallitsevat yhtiötä. Arena Eventsillä on 93,9 prosenttia äänivallasta, analyytikko Ari Rajala arvioi Kauppalehdelle.

Pakotelistalle kuuluvien venäläisoligarkkien 45 prosentin omistusosuus tarkoittaa kuitenkin teknisesti sitä, ettei Helsinki Halli Oy kuulu pakotelistalle.