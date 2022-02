Maalivahti Anders Lindbäck kommentoi Jokerien tilannetta SVT:lle – HS: Jokerit kiistää kieltäneensä pelaajiaan puhumasta

Ruotsalaismaalivahdin mukaan ilmassa on paljon epäselvyyttä.

KHL:n pudotuspelien pitäisi alkaa ensi viikolla. Helsingin Jokerien on määrä kohdata Moskovan Spartak Hartwall Arenalla.

Venäjän sotatoimet Ukrainaa kohtaan luovat synkän varjon KHL:n pudotuspelien ylle. Jokereiden ruotsalaismaalivahti Anders Lindbäck kommentoi aihetta Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

– Se mitä nyt tapahtuu, on kamalaa, mutta nämä ovat asioita, joita on vaikea käsittää. Epäselvyyksiä on paljon, vaikka pudotuspelit alkavat muutaman päivän päästä, Lindbäck sanoi SVT:lle.

HS kirjoitti Lindbäckin sanoneen aiemmin, että Jokerit olisi kehottanut pelaajiaan pitäytymään seuran virallisessa tiedotuslinjassa. Jokerit kiisti väitteen.

– En voi kommentoida, vaikka haluaisinkin. Pelaajille on sanottu, että pitää pitäytyä seuran virallisessa lausunnossa, Lindbäck sanoi HS:n mukaan.

– Pelaajia ei ole kielletty ilmaisemasta omia mielipiteitään, Jokerit ilmoitti HS:lle.

JokerEita on eri yhteyksissä vaadittu jättämään KHL. Jokerien faniyhdistys Eteläpääty vaati tiistaina tiedotteessaan, että seuran on vetäydyttävä venäläisestä kiekkoliigasta välittömästi.

Lue lisää: Jokerien fanit vaativat seuraa pois KHL:stä – näin kommentoi pääomistaja Jari Kurri

Seuran yhteistyökumppaneista Barona tiedotti torstaina irtautuvansa yhteistyöstä Jokereiden kanssa.