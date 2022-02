Voiko Venäjä pelata jääkiekon MM-kisoissa Suomessa? Näin vastaa Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela

Voiko Venäjä osallistua jääkiekon MM-kisoihin? Tätä kysyttiin Suomen jääkiekkoliiton pomolta Harri Nummelalta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut välittömästi venäläisten asemaan myös urheilussa. Esimerkiksi brittimedioiden mukaan Venäjä on menettämässä jalkapallon Mestarien liigan finaalin Pietarista.

Mutta miten kriisitilanne maailmalla vaikuttaa Tampereella ja Helsingissä 13.–29. toukokuuta pelattaviin jääkiekon MM-kisoihin? Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela vastasi IS:lle puhelimitse.

– Tilannehan on äärimmäisen vakava ja vaikea. Luonnollisesti kuten muutkin yhteiskunnan toimijat, niin myös toimijat jääkiekon piirissä seuraavat tiiviisti tilanteen kehittymistä. Vielä on liian aikaista arvioida, spekuloida tai todeta mitään lopullista näistä tapahtumista MM-kisoihin liittyen.

Tällaisessa tilanteessa Venäjän pelaaminen Suomen MM-kisoissa näyttäisi erikoiselta. Nummelan mukaan tilannekuva on kehittynyt nopeasti ja sitä on seurattu ja arvioitu tiiviimmin heti olympiakisojen päättymisen jälkeen.

– Nyt seurataan hyvin tiiviisti miten tilanne kehittyy ja mihin suuntaan se kääntyy. Jatkuuko sota vai löytävätkö kansainvälisen politiikan toimijat tähän jonkinlaisen rauhanomaisen ratkaisun? Se isossa kuvassa määrittää, millaisia vaikutuksia tällä tilanteella on, tai ei ole, suhteessa MM-kisoihin, Nummela sanoo.

Nummelan mukaan Jääkiekkoliiton ja kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n välinen yhteydenpito on tiivistä, oli poikkeustila tai ei. IIHF:n hallituksessa on suomalainen Heikki Hietanen, joka on myös kevään MM-kotikisojen pääsihteeri.

– Luonnollisesti viimeksi kuluneen vuorokauden ajan jääkiekkotoimijoiden yhteydenpito IIHF mukaan lukien on ollut erittäin tiivistä. Ytimessä on tietysti ollut tilannekuvan seuranta ja ymmärtäminen, kuten varmasti muillakin yhteiskuntaelämän toimijoilla, Nummela kertoo.

Suomi pelaa MM-ottelunsa Tampereella kiekkoiltavassa B-lohkossa. Venäjän on määrä pelata MM-kisoissa A-lohkossa. A-lohko kiekkoillaan Helsingissä Hartwall Arenassa, joka on osin venäläisomistuksessa.

Gennadi Timtshenko ja Rotenbergin perhe kuuluvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin, ja Timtshenko ja Boris Rotenberg ovat jo päätyneet Britannian pakotelistalle. Rotenbergin poika Roman istuu Helsinki Halli Oy:n hallituksessa. Voidaanko Helsingissä pelata, jos venäläisiin kohdistuu uusia pakotteita?

– Mitä tulee pakotteisiin, niin niistä päättää Suomen ulkopolitiikan johto yhdessä Euroopan muiden toimijoiden kanssa. Mitä päätöksiä sitten tehdäänkään, pakotteita tai muita, niin luonnollisesti Jääkiekkoliitto toimii valtiojohdon asiasta tekemien linjausten mukaisesti, Nummela sanoo.

Entä mitä tapahtuu, jos sotatila Ukrainassa jatkuu toukokuulle asti? Tekeekö IIHF päätökset tai onko järjestäjätaholla sanavaltaa?

– MM-kisoihin liittyvissä kysymyksissä ensisijainen kannanottaja on IIHF. Mutta tietysti urheilussa jokainen yksittäinen toimija voi päättää omasta käyttäytymisestään. Korostan sitä, että tilannekuva on kehittynyt hyvin nopeasti ja on turha spekuloida tai lähteä arvailemaan, mikä kansainvälisessä politiikassa on tilannekuva toukokuussa, ja onko sillä mahdollisesti vaikutusta MM-kisoihin.