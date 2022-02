Törkeästä eleestä raju rangaistus: kiekkoilija sai vuoden mittaisen pelikiellon

Andrei Deniskin sai kovan rangaistuksen syksyn rasistisesta eleestä.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kurinpitolautakunta on antanut ukrainalaiselle jääkiekkoilijalle Andrei Deniskinille vuoden mittaisen pelikiellon.

Ukrainan maajoukkueessakin pelanneen Deniskinin pelikielto koskee kaikkia IIHF:n järjestämiä otteluita sekä kansainvälisiä otteluita.

HC Krementshukia edustava Deniskin aiheutti ison kohun syyskuussa 2021, kun hän esitti törkeän rasistisen eleen HC Donbassin Jalen Smereckin edessä. 23-vuotiaan ukrainalaisen teko nousi otsikoihin ympäri maailman, ja moni kiekkovaikuttaja vaati Deniskinille rajua rangaistusta.

Deniskin sai alun perin tapauksesta Ukrainan jääkiekkoliitolta 13 ottelun pelikiellon, jonka hän on jo ehtinyt suorittaa. IIHF:n mukaan kurinpitomenettelyssä kesti poikkeuksellisen kauan, koska liiton kurinpitolautakunnan kokoonpano uudistui loppuvuodesta 2021.

– Rasistisilla eleillä, kommenteilla tai teoilla ei ole minkäänlaista paikkaa jääkiekossa, tai missään muuallakaan. Deniskinin toiminta on mahdotonta hyväksyä, eikä sitä suvaita. Vaikka hän on jo kärsinyt 13 ottelun pelikiellon seurajoukkueensa liigaotteluista, päätöksen tehnyt paneeli on päättänyt, että pidempi kilpailukielto on tarpeellinen, IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif sanoi tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Deniskin myönsi tutkinnan aikana tehneensä rasistisen eleen ja kertoi pahoitelleensa tekoaan henkilökohtaisesti Smereckille.