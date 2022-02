Jaromir Jagr, 50, pelaa yhä – aikoja sitten lopettanut toinen NHL-legenda hämmästelee: ”Se on hullua”

Peter Forsberg ihastelee Jaromir Jagria, jonka ura jatkuu yhä.

Jääkiekkolegenda Jaromir Jagr täytti tiistaina 15. helmikuuta 50 vuotta.

Mikä ällistyttävintä, hän pelaa yhä Tshekin pääsarjaa kotikaupunkinsa ylpeyden Kladnon riveissä.

Jagr pelasi Kladnossa miesten pelejä silloisen Tshekkoslovakian liigassa jo kaudella 1988–89.

– Se on hullua, naurahtaa Peter Forsberg, 48, kun IS kysyy häneltä näkemystä Jagrin peliuran jatkumisesta.

– Hänellä on tosi hyvä pelisilmä, ja lisäksi hän on yksi historian parhaista kiekon suojaajista. On aivan uskomatonta, että hän pelaa yhä. Parhaimmillaan hän oli ehkä maailman paras pelaaja. Onnea vaan 50-vuotispäivästä, Forsberg hymähtää.

Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä Forsberg, Ruotsin Discoveryn nykyinen asiantuntija, lopetti oman peliuransa jo kaudella 2010–11. Ruotsalaisikoni kärsi toki urallaan runsaista vakavistakin loukkaantumisista.

– Se, että hän pystyy yhä pelaamaan, osoittaa kuinka fiksu pelaaja hän on - ja samoin sen, ettei hänellä ole juuri ollut vammoja. Itse en halunnut pelata viisikymppiseksi, joten en oikein tiedä mitä hän touhuaa, Forsberg letkauttaa.