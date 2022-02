Kommentti: Kalervo Kummola myöntää uutuuselokuvassa härskin kulissipelin – mehukkaat suomalaistarinat jäävät silti taka-alalle

Hockey Dreams esittelee Etelä-Korean maajoukkueen matkan Pyeongchanin olympiakisoihin.

Leijonat oli kovilla, kun olympialaisten pudotuspelit alkoivat neljä vuotta sitten.

Kisaisäntä Etelä-Korea teki ottelun puolivälin tuntumassa pikatahtia kaksi maalia. Peli oli Suomelle enää 3–2, ja Lauri Marjamäki joukkoineen oli yhtäkkiä hätää kärsimässä.

Suomi eteni lopulta puolivälieriin 5–2-voitolla (ja hävisi sen Kanadalle 0–1). Korealaisten esitys oli kuitenkin kunniakas.

Suomi ja Etelä-Korea kohtasivat neljännesvälierässä Pyeongchangissa 2018.

Se oli huipentuma Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkueen olympiaprojektille, josta kertova dokumenttielokuva Hockey Dreams saa ensi-iltansa ensi viikolla.

Janne Niskalan ja Oskari Pastilan käsikirjoittaman ja ohjaaman elokuvan teko aloitettiin jo vuonna 2013, kun Mestiksen Kiekko-Vantaa siirtyi korealaiseen omistukseen.

– Soitin saman tien K-Vantaan puheenjohtajalle Kai Soinnulle, kun sain tietää, että tällainen kauppa on toteutumassa. Korealaiset olivat samalla viikolla tulossa Suomeen ja kysyin, että sopiiko minun tulla kuvaamaan, Pastila muistelee.

Kalervo Kummola suositteli Juhani Tammista eteläkorealaisille maan uudeksi päävalmentajaksi. Tamminen meni Koreaan neuvottelemaan pestistä, ja dokumentaristit lähtivät ensimmäiselle kuvausmatkalleen Koreaan reiluksi kuukaudeksi.

Tammista, Suomea ja Kiekko-Vantaata käsitellään lopullisessa elokuvassa lopulta vain parin minuutin ajan, mutta osio sisältää mehukasta materiaalia.

Silloinen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola myöntää olleensa järjestelemässä Pekka Kangasalustan potkuja.

Kummola ohjeisti K-Vantaan seurajohtoa antamaan kenkää päävalmentajalle Kangasalustalle, kun tämä ei antanut riittävästi peliaikaa joukkueeseen tuoduille korealaisille:

– Jos se siitä on kiinni, niin antakaa valmentajalle potkut, Kummola toteaa linjanneensa.

Raha oli urheilua, pelaajien taitoja, tärkeämpää.

Tammista ei kovista puheistaan huolimatta valittu Etelä-Korean päävalmentajaksi. Kun katsoo hänen performanssiaan heti lentoasemalla, ei yllätä, ettei suomalaiseen oltu työhaastattelun jälkeen yhteydessä.

Kiekko-Vantaan potkut saanut valmentaja Pekka Kangasalusta kuvattuna vuonna 2014. Kangasalusta on nykyään Jokerien apuvalmentaja.

Lue lisää (2014): Eteläkorealaiset näyttivät voimansa – Kiekko-Vantaasta urheilu kaukana!

Hockey Dreams kertoo eteläkorealaisesta politiikan ja jääkiekon yhteydestä sekä korruptiosta. Se avaa kiinnostavalla tavalla maailmaa, jossa jääkiekko on lähinnä väline rikkaiden lapsille kohti huippuyliopistoja.

Niskala ja Pastila saivat materiaalia käännättäessään jopa yllättyä, kun he saivat tietää, miten videolle oli tallentunut hyvinkin avointa koreankielistä puhetta korruptiosta.

– Emme osanneet aavistaakaan. Sisältö yllätti meidät positiivisesti, Niskala toteaa.

Niskala ja Pastila kävivät Etelä-Koreassa kymmenen kertaa ja viettivät siellä aikaa yhteensä noin neljän kuukauden ajan. Lisäksi elokuvaa kuvattiin jääkiekkoturnauksissa ympäri maailmaa sekä Yhdysvalloissa Dallasissa ja Grand Rapidsissa.

Grand Rapidsissa käytiin Jim Paekin takia, sillä se oli Stanley Cupin Pittsburghissa voittaneen ex-kiekkoilijan kotipitäjä ennen kuin hän muutti synnyinmaahansa.

Jin Hui Ahn ja Ji Min Kim pelasivat K-Vantaassa 2013-14.

Paek, olympiaprojektiin maajoukkueen päävalmentajaksi kiinnitetty kanadalainen, on elokuvan itseoikeutettu päähenkilö. Kärjistetysti voidaan sanoa, että hän on tämän elokuvan tomikaminen – ammattilainen puuhastelijoiden joukossa.

Pastila tunnetaan kulttisuosiota urheilupiireissä nauttivasta Täynnä Tarmoa -dokumentistaan, jonka päähenkilöitä olivat seuran silloinen toiminnanjohtaja Lari Kangas ja päävalmentaja Tomi Kaminen.

Koreassa syntynyt mutta sieltä jo 1-vuotiaana Kanadaan muuttanut Paek törmää synnyinmaassaan täysin erilaiseen kulttuuriin, korruptioon, surkeaan kiekkovalmennukseen ja heikkoon pelaajamateriaaliin.

Hän pudottelee niin sanottuja f-pommeja minkä kerkeää ja saa lopulta mahdottomalta tuntuvan tehtävän onnistumaan: Etelä-Korea sekä nousi MM-kisojen ykköstasolle että pelasi uskottavan olympiaturnauksen. Samalla Paekin elämä muuttuu täysin.

Jim Paek luotsaa yhä Etelä-Korean maajoukkuetta. Kuva vuodelta 2017.

Elokuvasäätiön tukeman, suomalais-eteläkorealais-tshekkiläis-norjalaisen yhteistuotannon budjetti oli noin 700 000 euroa.

Tunnin ja 43 minuutin mittainen elokuva koostettiin peräti 700 tunnin materiaalista. Suomalaiset olivat vuosien ajan aivan Etelä-Korean joukkueen iholla ja kokivat vähitellen olleensa kuin osa joukkuetta.

Filmin on tarkoitus mennä teatterilevitykseen myös esimerkiksi Etelä-Koreassa. Pastila ja Niskala kertovat, että kansainvälistä kiinnostusta on myös muualla ja esimerkiksi Ruotsissa SVT on hankkinut sen esitysoikeudet.

Kansainvälisessä levityksessä kertojana on ”kuivakka brittiääni”, suomalaisversioon mukaan tuli projektin loppuhetkillä Antero Mertaranta. Selostajalegendan ääni kertoo kepeällä tyylillä historiasta ja Etelä-Koreasta – välillä joku saattaa sanoa, että liiankin kepeällä.

Hockey Dreams elokuvateattereissa 9.2. alkaen.