Curt Lindström sai peruuttamattoman diagnoosin Thaimaassa – kävelee enää vaivoin, sormista katosi tunto: ”En voi mitään”

Kiekkolegenda Curt Lindström sanoo, että vaikka diagnoosi on karu, hän ei voi tehdä muuta kuin suhtautua elämäänsä positiivisesti.

Hua Hin, Thaimaa

– Kyllä, minulla on sairaus.

Curt ”Curre” Lindström sanoo sen suoraan ja konstailematta.

Siitä huolimatta, että sairaus ei poistu. Se etenee. Ja sen Lindström tietää hyvin.

Istumme hänen omakotitalonsa terassilla noin 30 asteen lämmössä Hua Hinissa, suomalaisten ja varsinkin ruotsalaisten suosikkikaupungissa Thaimaassa. Hua Hin sijaitsee pääkaupungista Bangkokista pari sataa kilometriä etelään Siaminlahden hiekkarantojen vieressä.

Alue on Thaimaan suosituimpia golfkohteita, ja erityisesti suosiossa liikunnallisten eläkeläisten keskuudessa. Lindströmillekin golf oli rakas harrastus vuosikymmenten ajan, mutta nyt hän on joutunut luopumaan siitä.

Curt Lindström puhuu sairaudestaan.

Vuosi sitten Lindströmillä diagnosoitiin polyneuropatia, jokseenkin tuntematon hermostosairaus. Se on julma tauti. Parannuskeinoa ei ole. Se iskee ääreishermostoon ja rapauttaa liike- ja tuntohermoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi sormiin ja varpaisiin.

Lindströmin katse on yhtä terävä kuin ennenkin. Hänen olemuksensa on ystävällinen, ilme hymyilevä.

– Pystyn liikuttamaan sormiani ihan hyvin.

Sanojaan vahvistaakseen hän näyttää, miten sujuvasti sormet liikkuvat.

Sitten hän pyytää kumppaniltaan Wannarotilta itselleen janojuomaksi jääkaapista soodan. Lindströmille itselleen muutamienkin metrien kävelyt ovat nyt vaikeita. Hän joutuu ottamaan tukea noustessaan ylös ja portaita askeltaessaan.

Wannarot avaa soodan valmiiksi sen tuodessaan.

– Suurin ongelma ovat lihakset.

Polyneuropatia vaikuttaa ääreishermostoon niin, että ihminen menettää hiljalleen käsien ja jalkojen toimintakykyä ja tuntoa.

Curt Lindströmin kävely on hankalaa.

Lindström sai diagnoosin laadukkaassa yksityissairaalassa.

– Olin tuolloin Bangkok Hospitalissa koko päivän. Tutkivat varsinkin jalat ja sormet, testasivat veret. Sitten sanoivat, että kyseessä on hyvin harvinainen sairaus.

Sairaus on vääjäämätön.

– Oireet ovat olleet jo 4–5 vuotta, pahempina ja pahempina. Voin kävellä, mutten pitkään. Lentokoneeseen noustessani tarvitsin apua. En voi avata pulloa, sormissa ei ole tuntoa.

Lindströmille sanottiin testien jälkeen, että hermojen lisäksi myöskään lihakset eivät toimi kunnolla.

– Se oli hyvin ärsyttävää kuulla. Olen aina ollut vahva, hyvin vahva. Aiemmin lenkkeilin ja liikuin aina, mutta hermosairaus on mahdoton parantaa, hän sanoo.

– Olen aina halunnut elää hyvässä vartalossa.

Lindström on nyt 81-vuotias.

– Olen ollut niin monissa leikkauksissa. On leikattu polvet, lonkat, jalat, silmät kaikki. Sitten tuli tämä.

Sanojensa jälkeen Lindsröm sanoo ymmärtävänsä toki hyvin, mistä on kyse.

– Se on ikä. Minulle tämä on uusi elämä.

LINDSTRÖM ei kuitenkaan ole pysähtynyt eikä aio pysähtyä ennen kuin on pakko. Suuren rakkautensa golfin hän on joutunut lopettamaan, mutta muuten hän elää ja liikkuu niin paljon kuin on mahdollista ja mielekästä.

Valmentajalegenda Curt Lindström ja hänen kumppaninsa Wannarot.

Curt Lindström kehuu kumppaniaan tuesta.

Hän käy kumppaninsa Wannarotin kanssa säännöllisesti katselemassa merta Hua Hinin eteläpuolen rauhallisilla rannoilla. Välillä he käyvät syömässä, kahvilla tai oluella lähiseudun pienissä paikallisissa ravintoloissa.

Hän on ollut yhdessä thaimaalaisen Wannarotin kanssa jo yli kymmenen vuotta. He asuvat omakotitalossa muutama kilometrin Hua Hinin keskustasta pohjoiseen. Paljolti ruotsalaisten kansoittama alue on hyvin rauhallinen.

Lindströmin ja Wannarotin kodin pihassa on auto ja skootteri. Autolla Lindström ei enää aja oikeastaan ollenkaan.

Polyneuropatia paitsi vaikeuttaa edetessään hermoston ja sitä kautta lihasten toimintaa myös aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia raajoihin. Auton poljintenkin käyttö on sen vuoksi epämiellyttävää.

– Autolla on ajettava joskus, mutta se ei ole enää mukavaa, en pidä siitä.

MUUTENKIN Lindströmillä on ajoittain hyvin epämukavia tuntemuksia esimerkiksi jaloissa. Muuten tuntoa ei juuri ole. Lindström saa ajoittain sähköhoitoa oireiden lievittämiseen.

– Joskus voin tuntea kipua tai kihelmöintiä, joskus en tunne mitään.

Curt Lindström haluaa pysyä positiivisena.

Kumppani Wannarot on tukenut miestään paljon sairauden aikana.

– Hän tekee ruuat, levittää jalkoihini voidetta. Pesee kaiken. Täyttää veden altaaseen. Aiemmin tein itse paljon.

Lindströmin sairaus vaikuttaa myös tasapainoon. Hän käyttää ajoittain rollaattoria.

– Pyörätuoli on ehkä seuraava askel, ja Ruotsissa kolmipyöräinen mopo. En tiedä, mutta elän nyt vain elämääni täällä.

Lindströmille on laadittu harjoitusohjelma, jota hän pyrkii noudattamaan.

– Kuntopyörä on vain niin tylsä.

LINDSTRÖMILLÄ ei ole harhakuvitelmia, että olo muuttuisi paremmaksi fyysisesti, päinvastoin.

Mutta hänellä on selviytymiskeino.

Keino juontuu kymmenien vuosien takaa ja on auttanut Lindströmiä jo paljon ennen sairastumista, vuosikymmenestä toiseen elämässä.

– Se on positiivisuus. Se on myös elämänfilosofiani.

Lindström pelasi aikoinaan nuorena urheilijana myös jalkapalloa.

– Pelasin aikoinaan Hammarbyssä, hyvin kauan sitten, hän kertoo hymyillen.

– Hammarbyssä oli joukkueenjohtaja ja kuuluisa tuomari. Hän sanoi kerran minulle: Älä puhu huonoja asioita, yritä olla positiivinen. Olin ollut jo ennen, mutta siitä lähtien ymmärsin sen paremmin. Silloin minulla on parempi olla itseni kanssa.

Curt Lindström on mestarivalmentaja.

NYT sairauden takia filosofia on saanut vielä uuden, hyvin merkittävän tarkoituksen.

– Olen positiivinen myös omaa elämääni kohtaan, Lindström sanoo.

– Kyse on hyväksymisestä. Minä hyväksyn tämän. Mitä muuta voisin? En voi mitään.

Lindström mainitsee, että sairaus on ongelma, jonka kanssa hän elää. Hän suhtautuu tilanteeseensa myös huumorilla, varsin mustalla.

– Vitsailen joskus, että menen ulos tuolta keittiön ikkunasta, kun olen satavuotias.

Se ei olisi kovin kohtalokasta, sillä ikkuna on liki maan tasalla.

Lindström sanoo olevansa hyvin iloinen terveisistä, joita hän on saanut sen jälkeen, kun tieto hänen sairaudestaan tuli julki.

– Se on suurenmoista. Moni on kirjoittanut, että kiitos vuodesta 1995.

Lindström valmensi silloin Leijonat Suomen ensimmäiseen jääkiekon maailmanmestaruuteen.

Hän ei itse ollut kertonut asiasta ennen kuin ruotsalaisen Aftonbladet-lehden toimittaja kävi tammikuussa haastattelemassa Lindströmiä jääkiekosta. Tuolloin myös sairaus tuli puheeksi, ja Ilta-Sanomatkin uutisoi asiasta.

– Yksi, joka soitti oli Hexi Riihiranta. Se teki minut hyvin onnelliseksi. Hän kysyi, että milloin tulen Tampereelle. Sanoin, että tulen kyllä.

Myös muun muassa Hannu Virta ja Kalervo Kummola ottivat Lindströmiin yhteyttä. Hän laski, että yhteensä viikon aikana oli tullut noin 150 yhteydenottoa, Ruotsista ja Suomesta, pääosin sähköposti- ja tekstiviesteinä.

– Yksi oli poika jääkiekkokoulusta noin 60 vuoden takaa.

Nuori Curre Lindström oli tuolloin leirillä ohjaajana.

” Suomi voittaa olympiakultaa. Tämä on vinkkini. Jos veikkaisin voittajaa, veikkaisin Suomea.

KUN olympialaiset alkavat, Lindström seuraa sekä Suomen että Ruotsin pelejä kiinnostuneena, muttei liian vakavasti. Hän on tarkkaillut Suomen maajoukkuetta, ja hänellä on valistunut vinkki kiinnostuneille.

– Suomi voittaa olympiakultaa. Tämä on vinkkini. Jos veikkaisin voittajaa, veikkaisin Suomea, Lindström toteaa.

– Mutta se ei ole sama, mitä sydämeni sanoo. Olen ruotsalainen, en voi sanoa muuta. Haluan että Ruotsi voittaa, mutta jos Suomi voittaa, en itke.

– En ole enää fanaattinen. Ei ole niin tärkeää seurata pelejä, vaikka olen toki kiinnostunut. Jos voittaa yhden tai häviää yhden pelin, ei se ole niin iso asia.

LINDSTRÖMIN mukaan päävalmentaja Jukka Jalonen on yksi suuri syy, miksi hän uskoo Suomen menestykseen.

– Jalonen on fantastinen valmentaja Suomelle. Hän on tehnyt niin pitkään ja paljon töitä Suomen joukkueen kanssa.

