Claude Julien joutuu sivuun kisoista. Hänet korvaa Jeremy Colliton.

Kanadan jääkiekkoliitto on tiedottanut, että olympiajoukkueen päävalmentaja Claude Julien ei pysty osallistumaan Pekingin talvikisoihin.

Julien ei pysty matkustamaan, koska hän on kärsinyt loukkaantumisen. Loukkaantumisen laadusta ei liiton tviitissä kerrota.

Julienin korvaa Jeremy Colliton.

Hän oli Chicago Blackhawksin päävalmentaja 2018–21 ja valmensi sitä ennen farmiliiga AHL:ssä. Hän kuului Julienin valmennustiimiin jo ennen konkariluotsin vetäytymistä.

– On vaikea paikata niin meritoitunutta valmentajaa kuin Clauden Julienia, mutta on suuri kunnia johtaa Kanadan miesten olympiajoukkuetta päävalmentajana. Meillä on erittäin tiivis ja kokenut valmennustiimi, joka oppi paljon Claudelta, Colliton kertoi liiton tiedotteessa.

Nolan Baumgartner ja Tyler Dietrich jatkavat apuvalmentajina. Shane Doan on GM.

Julien on valmentanut NHL:ssä vuodesta 2002 lähtien. Hän on toiminut kahdesti Montreal Canadiensin päävalmentaja ja lyhyesti myös New Jersey Devilsissä.

Suurimman menestyksensä hän saavutti Boston Bruinsin päävalmentajana. Bruins voitti Stanley Cupin Julienin johdolla kesällä 2011 ja ylsi uudelleen finaaleihin kaksi vuotta myöhemmin.

Julien sai lähtöpassit Montrealista toistamiseen kesken viime kauden.