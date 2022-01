Jukka Jalonen hämmästelee olympiakisojen uusinta sääntökäännettä – ”Erikoinen juttu”

Olympiaturnauksen kokoonpanoa voi vaihdella poikkeuksellisen vapaasti.

Pekingin jääkiekkoturnauksesta on tulossa poikkeuksellinen tapahtuma, sillä turnaukseen osallistuvat maajoukkueet saavat kasvattaa pelaajamäärää kesken turnauksen.

Olympiaturnauksessa on käytössä NHL:stä tuttu varapelaajajärjestelmä.

Joukkueet saavat ottaa aiemmin nimetyn 25 pelaajan kokoonpanon lisäksi turnaukseen kuusi varapelaajaa, jotka voivat korvata koronaan sairastuneita pelaajia.

– Se on aika mielenkiintoinen yhtälö kaiken kaikkiaan. On hyvä lähtökohta, että varapelaajia voi nimetä tai ottaa mukaan koronan takia, mutta nyt asiat ovat muuttuneet, päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi sunnuntain mediatilaisuudessa.

Sunnuntaina kävi ilmi, että varapelaajilla voi korvata myös loukkaantuneita pelaajia.

– Semmoista ei ole koskaan ennen ollut missään arvokisoissa. Mukana voi olla 27 kenttäpelaajaa ja neljä maalivahtia. Jos jollekin tulee jokin pipi, hänet voi vaihtaa, ja hänet voi vaihtaa vielä takaisinkin kaiken lisäksi. Erikoinen juttu, Jalonen ihmetteli.

– Koronan kannalta sen ymmärtää, että pelaajia voi vaihtaa, mutta ennen ei ole voinut vaihtaa loukkaantuneita pelaajia, mutta nyt näköjään voi. Tässä on ehkä etua sellaiselle maalle, joka voi ottaa kaikki kuusi ekstrapelaajaa mukaan, eikä kenelläkään ole mitään sanomista siihen. Me ei voida sellaista tehdä, että viedään pelaajien sinne.

Leijonille tilanne on haastava, sillä Jalonen ei halua ottaa mahdollisia varapelaajia sarjoista, joissa pelataan olympiaturnauksen aikana eli SM-liigasta ja SHL:stä.

– Se on selvää, että emme voi viedä sinne semmoisia pelaajia odottelemaan mahdollisia loukkaantumisia tai koronasairastumisia, koska samaan aikaan heidän joukkueet pelaavat. Eli emme voi ottaa Ruotsista tai Suomesta pelaajia, Jalonen vahvisti.

– Kyseeseen tulevat lähinnä KHL-pelaajat ja Sveitsissä pelaavat, jos päädytään joitain pelaajia viemään sinne. Tämä ei ole ihan simppeli homma länsimäisen ajattelun mukaan. Tässä pitää kuitenkin pelaajienkin hyvinvointia ajatella, eikä pelkästään omaa joukkuetta, vaikka kyse onkin maajoukkueesta.

Jalosen mukaan lopulliset päätökset mahdollisten varapelaajien suhteen tehdään lähipäivien aikana.

– Katsotaan nyt mitä me tehdään. Lähteekö osa varapelaajista mukaan vai jäävätkö varapelaajat kotiin. Sitä tässä vielä pähkäillään ja mietitään, mikä on viisainta joukkueen ja yksittäisen pelaajan kannalta.

Leijonat on leireillyt Vierumäellä perjantai-illasta lähtien.

Heti kärkeen vuorossa olivat PCR-testit, jonka jälkeen joukkue on viettänyt aikaa omassa kuplassaan. Lento Pekingiin on vuorossa keskiviikkoiltana.

– Meillä on päivittäin yksi tapahtuma. Meidän fysio Hero Mali vetää kuivatreenit ja siihen päälle on jäätreeni. Yhden tapahtuman jälkeen on omaa aikaa aika paljon. Tiistaina harjoitellaan Vierumäellä ja sen jälkeen siirrytään Vantaalle lentokenttähotelliin. Siellä on viimeiset testit tiistai-iltana. Keskiviikkona klo 18 pitäisi koneen nousta Jalonen sanoi.

Leijonien valmennus- ja johtoryhmä on pyrkinyt pitämään turnaukseen valmistautumisen mahdollisimman normaalina, toki poikkeusolot huomioiden.

– On päätetty, että tämä on paras mahdollinen tapa valmistautua ja pysyä terveenä. Se on isoin juttu. Kaikki keinot on käytössä, että joukkueeseen valitut pelaajat ja johtoryhmän jäsenet pysyvät terveenä ja pääsisivät oikeasti olympialaisiin edustamaan Suomea.