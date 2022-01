Noora Räty kertoi yllättävän uutisen – ”Syy, miksi tulin Suomeen”

Jääkiekkomaalivahti kertoi uudesta käänteestään sosiaalisessa mediassa.

Jääkiekkomaalivahti Noora Rädystä julkaistaan elämäkertateos, hän kertoi Instagramissa perjantaina. Kirjan kirjoittaa Ilta-Sanomia ja Urheilulehteäkin avustava toimittaja Marika Lehto ja kustantaa WSOY.

– Yksi syy, miksi tulin Suomeen syksyllä on, että WSOY julkaisee minun urastani kirjan syksyllä 2022. Koska tällä kaudella on tapahtunut asioita jo yhden kirjan verran, niin haluan painottaa, että tämä ei ole mikään paljastuskirja, vaan tätä projektia on viritelty ja tehty jo kesästä 2019 asti, Räty kirjoittaa Instagramissa.

Räty, 32, oli mukana Naisleijonien olympialeirillä Suomessa joulukuussa. Hän on ollut viime viikkojen puhutuin jääkiekkoilija Suomessa. Maalivahdin ja maajoukkueen päävalmentajan Pasi Mustosen huonoista väleistä on kirjoitettu runsaasti mediassa sen jälkeen, kun IS uutisoi Mustosen jättäneen Rädyn pois Suomen olympiajoukkueesta.

Rädylle on tarjottu ykkösmaalivahti Anni Keisalan kotiin jäävän varamaalivahdin paikkaa. Räty ei ole kertonut, ottaako hän tarjouksen vastaan.

– Päästin Marika Lehdon syvälle sieluuni ja kerroin hänelle asioita urani varrelta, joita en ole koskaan aikaisemmin julkisesti kertonut. Marikan kanssa istuttiin syksyllä pitkiä päiviä sohvallani Hämeenlinnassa. Kirja oli jouluna enää päätöstä vaille valmis, Räty kertoo ja lisää todennäköisesti olympialaisiin viitaten:

– Tarinan loppu oli koko ajan suuri kysymysmerkki, mutta nyt kun sekin selvisi, niin saadaan tämä projekti maaliin asti.

Räty on kaksinkertainen olympia- ja viisinkertainen MM-mitalisti. Hän siirtyy olympialaisten jälkeen HPK:sta Venäjän liigassa pelaavaan kiinalaisjoukkueeseen KRS Vanke Rays Shenzheniin.