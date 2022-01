Leijonien olympiaryhmän lopullinen lukumäärä yhä auki – ”Tuli yllätyksenä kaikille”

Leijonien ryhmä voi vielä täydentyä ennen olympiaturnauksen alkua.

Leijonien valmennus- ja johtoryhmä sai yllättäviä uutisia alkuviikosta, kun kävi ilmi, että Pekingin jääkiekkoturnaukseen osallistuvat maajoukkueet saavat kasvattaa pelaajamäärää ennen turnauksen alkua.

TSN uutisoi maanantaina, että olympiaturnauksessa on käytössä NHL:stä tuttu varapelaajajärjestelmä.

Joukkueet saavat ottaa aiemmin nimetyn 25 pelaajan kokoonpanon lisäksi turnaukseen kuusi varapelaajaa, jotka voivat korvata koronaan sairastuneita pelaajia.

– Tämä tuli yllätyksenä varmaan kaikille. Nyt tätä tilannetta ollaan pähkäilty viime päivien aikana, mutta emme ole vielä tehneet lopullisia päätöksiä mihinkään suuntaan, kommentoi Leijonien GM Jere Lehtinen.

Leijonien olympiajoukkue lentää Pekingiin 2. helmikuuta.

– Keskiviikkona on lähtö Pekingiin, joten tässä on vielä aikaa katsoa rauhassa. Katsotaan mikä on tilanne alkuviikosta. Meillä pelaa viisi pelaajaa vielä loppuviikolla, lähinnä Sveitsissä. Toivotaan, että kaikki valitut pääsevät matkaan. Puntaroidaan tilannetta rauhassa, sanoi Lehtinen.

Tällä hetkellä kisakylässä Suomen hotelleissa ei ele riittävästi petipaikkoja mahdollisille varapelaajille, mutta tämä ei ole Lehtisen mukaan ongelma.

– Viimeisintä tietoa tästä ei ole, mutta tilanne on niin, että mahdolliset varapelaajat eivät olisi kisakylässä. 25 valittua pelaajaa ovat kisakylässä, ja vararyhmä on hotellissa ja he saavat käydä harjoituksissa. Heidän liikkuminen olisi siinä.

Puntaroitavaa riittää siinä, mistä Leijonien johtoryhmä haalii mahdolliset varapelaajat.

– Emme ole edenneet vielä tilanteessa pidemmälle. Pitää miettiä, mikä on meidän kantilta paras ratkaisu. Otetaanko varapelaajia vai ei, Lehtinen pyöritteli.

Joillekin SM-liigaseuroille tilanne voi olla kinkkinen. Tuskin mikään seura päästää mielellään tähtipelaajaansa viikoiksi seuraamaan olympiaotteluita vain katsomosta.

Leijonien varsinaiseen 25 pelaajan kokoonpanoon valittiin SM-liigasta puolustaja Atte Ohtamaa ja hyökkääjä Saku Mäenalanen, molemmat Kärpistä. Mahdolliseen kuuden pelaajan varapelaajaryhmään voi olla tyrkyllä lisää liigapelaajia.

KHL:ssä pelaavia suomalaisia voi olla helpompi saada paikan päälle Pekingiin, sillä toisin kuin SM-liiga, KHL on tauolla olympialaisten ajan.

– Meillä on iso, reilun kymmenen pelaajan ryhmä, jolle on ilmoitettu, että he ovat varalla. Kaikki pelaajat ovat sitoutuneet siihen, mikä on hieno homma. Turha mennä asioiden edelle. Katsotaan missä ollaan ensi viikolla, Lehtinen sanoi.

Pelaajien lisäksi myös Leijonien valmennus-, johto- ja huoltoryhmään on valittu varahenkilöitä mahdollisten tartuntojen varalle.

– Ei ole ennen ollut tällaista tilannetta, mutta sen on oppinut, että näinä aikoina kaikkeen täytyy varautua.