Suomesta tuttu ruotsalaistähti jätettiin tylysti ulos Tre Kronorin olympiajoukkueesta – ei saanut selitystä

Malte Strömwall jäi ulos Ruotsin olympiajoukkueesta.

KHL:n tämän kauden ruotsalaispörssin kärjessä liihottaa Malte Strömwall, 27, joka on 38 ottelussaan ampunut 19 maalia ja syöttänyt 13.

Tätä taustaa vasten voidaan pitää ainakin pienenä yllätyksenä, että niin Strömwall kuin hänen joukkuekaverinsa, 44 ottelussa yhtä monta pistettä (13+19) tehtaillut Mattias Tedenby jäivät ulos Pekingin olympiakoneesta.

– Olen tietysti tosi pettynyt ettei minua valittu. Olympialaiset ovat jokaisen pelaajan unelma. Näin mahdollisuuteni, kun tuli julki etteivät NHL-pelaajat ole mukana. Ikävä kyllä minua ei valittu, Strömwall kommentoi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Ruotsin joukkueesta ei ole oltu minkäänlaisessa yhteydessä Strömwalliin.

– Ei. En ole kuullut pihaustakaan. Mitään ei ole kuulunut Tre Kronorin johdolta, joten sikäli en tiedä perusteita ulosjäännilleni.

– Olen mielestäni pelannut aika hyvän kauden. Sen takia tuntuu, että minun luultavasti pitäisi olla joukkueessa, Strömwall sanoo mutta painottaa perään, että hän ei valitse joukkuetta.

KHL:ssä pelaa 39 ruotsalaista, joista olympiakoneeseen mahtui kolme maalivahtia, kolme puolustajaa ja kaksi hyökkääjää.

Strömwall edustaa Dinamo Minskiä.

Suomalaisille Strömwall on tuttu paitsi KHL:stä, jossa hän muun muassa on tämän kauden aikana laukonut hattutempun Jokerien verkkoon, myös SM-liigasta.

Kesken kauden 2017–2018 KooKoon riveihin siirtynyt maalitykki teki jo ensimmäisellä kaudellaan 14+6 pistettä 37 otteluun. Hän jäi vielä toiseksi sesongiksi kehittymään KooKoohon, ja jälki oli tuhoisaa: 30 maalia ja 57 pistettä toivat niin maali- kuin pistepörssinkin voitot.

Strömwall tuli tunnetuksi klassisena snaipperina. Hän teki lähes kaikki osumansa maailmanluokan laukauksellaan: ohjurit tai veivaukset läpiajoista jäivät hyvin vähiin.

Suomesta Strömwall siirtyi KHL:ään ja jatkoi heti kovaa tuloksentekoa: avauskausi Sotshissa toi 21 maalia ja 39 pistettä. Viime kauden hän aloitti samassa paikassa ja lopetti suurseura SKA:ssa tehden yhteensä 16 runkosarjamaalia.

Malte Strömwall edusti Suomessa KooKoota.

Kuluvan kauden kynnyksellä Strömwall kaupattiin Minskiin, jossa hänellä on peräti viisi ruotsalaista joukkuekaveria.

– On helppoa, kun voimme puhua ruotsia keskenään. Jos täytyy hoitaa jotain paperiasioita tai muuta, voimme hoitaa niitäkin kimpassa. Kyllä se tekee kaikesta helpompaa, kun voi olla maanmiestensä kanssa.

Lisäenergiaa ja iloa arkeen tuo myös viime syyskuussa syntynyt esikoinen.

Ruotsalaishyökkääjän Suomesta lähdön jälkeen on KooKoo noussut SM-liigan kellarikerroksesta uskottavaksi pudotuspelijoukkueeksi. Kahden kauden ajan päävalmentajana ollut Jussi Ahokas nosti seuran profiilia merkittävästi, ja myös tällä kaudella on Olli Salo viemässä KooKoota kymmenen parhaan joukkoon.

– On ollut tosi hienoa nähdä, miten heillä on mennyt ja miten seuraorganisaatio on parantanut. Otin isoja askeleita Kouvolassa ja tulen jatkossakin seuraamaan heidän tekemistään, Strömwall sanoo.

Strömwall on yhä silloin tällöin tekemisissä vanhojen pelikaveriensa kuten hänen sentterinään kiekkoa jakaneen Miikka Pitkäsen kanssa.

– Seuraan tarkasti häntä, koska Miikka on suurenmoinen pelaaja. On vain ajan kysymys, että hän on taas pistepörssin kärkipaikoilla.

Strömwall ja Aarne Honkavaara -palkinto.

Olympialaiset olisivat olleet yksi hyvä lisänäyteikkuna Strömwallille, joka unelmoi yhä maailman kovimmasta kiekkoliigasta. Suomeen hän tuli pelattuaan kauden ajan AHL:ssä.

– Kaikki haluavat pelata NHL:ssä. Jos saisin tarjouksen, ei sitä tarvitsisi kauaa miettiä. Unelmoin yhä siellä pelaamisesta.