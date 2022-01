Entinen SM-liigan tähti kärähti ilotalosta ja sai lähtöpassit sekä kotoa että seurasta – nyt löytyi uusi ottaja

Alexander Salak siirtyy Djurgårdenin maalille.

Jääkiekkomaalivahti Alexander Salak siirtyy ruotsalaisen Djurgårdenin maalille. Asiasta kertoi mm. Aftonbladet.

Salak sai lähtöpassit seurastaan Sparta Prahasta sen jälkeen kun maalivahdin visiitti ilotaloon paljastui. Tshekkiläisen Blesk-lehden mukaan jääkiekkoilijan ilta sai peruuttamattoman käänteen, kun Salakin vaimo Misa Salakova saapui ilotaloon kesken Salakin ja tämän joukkuekaverien illanvieton.

Aviopari riiteli rajusti ilotalon ulkopuolella sen jälkeen kun Salakova komensi miehensä pois paikalta.

Salakovan väitetään kertoneen bileiden tapahtumista myös muiden pelaajien vaimoille, mitä pelaajat eivät ole katsoneet hyvällä.

Salakin ja Spartan välinen sopimus purettiin.

Vain noin viikkoa myöhemmin Salak löysi uuden seuran. 35-vuotias veräjänvartija on pelannut Ruotsissa reilu 10 vuotta sitten Färjestadin maalilla ja siirtyy nyt Djurgårdeniin.

Tukholmalaisen perinneseuran tilanne on tukala, sillä se on SHL:n jumbona. Salakin torjuntataidoille on käyttöä, sillä seura on päästänyt toiseksi eniten maaleja sarjassa, 112. Vain 74 tehdylle maalille Salak ei voi mitään.

Salakin lähtö Prahasta on pakottanut seuran siirtomarkkinoille. Se etsii uutta veräjänvartijaa tiettävästi ulkomaan markkinoilta.

Vielä ei ole tiedossa, ovatko Salakit tehneet sovintoa vai matkustaako kiekkoilija yksin Ruotsiin pelaamaan.