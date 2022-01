Tanskan kiekkojoukkueelle huonoja uutisia ennen olympialaisia

Tanskan jääkiekkomaajoukkue koki takaiskun.

Frans Nielsen on Tanskan jääkiekkoilun tähtiä.

Ensimmäistä kertaa olympialaisten jääkiekkoturnaukseen osallistuva Tanskan miesten maajoukkue saa jännittää maan kiekkosuuruuden Frans Nielsenin olympiaosanottoa. Nielsen on yksi neljästä pelaajasta, joilla on todettu koronavirustartunta. Myös olympiadebyyttinsä tekevässä Tanskan naisten maajoukkueessa on neljä tartuntaa.

Nielsen on oireeton, joten toiveissa on saada kautta aikain ensimmäinen tanskalainen NHL-pelaaja mukaan Tanskalle historialliseen turnaukseen.

NHL:ssä pelanneista tanskalaisista eniten otteluita (925) pelannut ja eniten pisteitä (473) koonnut Nielsen, 37, kertoi viime viikolla päättävänsä peliuransa tähän kauteen. Pekingin turnaus olisi näin hänen viimeinen palveluksensa Tanskan maajoukkuepelaajana.

Tanska avaa olympiaturnauksensa 9. helmikuuta. Nielsenillä olisi kuitenkin tehtävä jo viisi päivää aiemmin, sillä hän on curling-pelaaja Madeleine Dupontin kanssa Tanskan lipunkantajana olympialaisten avajaisissa.