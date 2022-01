Wiljami Myllylä saa hoitoa alkoholismiinsa. Hän kertoi Aleksi Valavuorelle rankoista kokemuksistaan.

Jääkiekkoilija Wiljami Myllylä puhui alkoholismistaan Aleksi Valavuoren keskusteluohjelmassa Valavuori LIVE.

Hiihtäjälegenda Mika Myllylän poika Wiljami kertoi alkoholismistaan julkisesti ensimmäisen kerran marraskuussa sosiaalisessa mediassa.

Valavuoren vieraana sunnuntaina ollut Wiljami Myllylä saa tällä hetkellä hoitoa alkoholismiinsa. Hän kertoi olleensa raittiina viime marraskuusta lähtien.

Nuorella jääkiekkoilijalla ehti mennä monia asioita pahasti pieleen juomisen takia ennen kuin korkki kiertyi kiinni. Hän alkoi havaita ongelmaansa jo ennen raitistumista.

– Kun esimerkiksi ekoja treenejä jäi välistä juomisen takia (2019). Minut ohjattiin hoitoon Oulun Avominneen, mutta ei sitä silloinkaan hiffannut: (ajattelin, että) en ole alkoholisti, ei tämä ole sairaus. Kun lähdin sieltä pois, menin heti ryyppäämään. En ollut itse valmis auttamaan itseäni. En ollut tarpeeksi pohjalla, Myllylä kertoi Valavuorelle.

Myllylä on ollut kiekkoilijalahjakkuus, joka on pelannut eri ikäkausimaajoukkueissa. Hän oli myös HIFK:n A-nuorissa ennen kuin juominen alkoi pilata asioita. Yhden SM-liigaottelunkin HIFK:ssa pelannut Myllylä sai potkut ensin HIFK:sta ja viime syksynä Rauman Lukon nuorten joukkueesta juomisen takia.

– IFK:sta heittivät menemään juuri alkoholinkäytön takia. Sama oli nyt Raumalla, olin syksyn nuorten SM-sarjassa. Oltiin sovittu kaikki säännöt, että yhdestä lähdet. Totta kai se viikonloppu venähti. Ei pysynyt hanskassa. En saapunut maanantaina treeneihin. Ihan oikean ratkaisun tekivät, Myllylä sanoi.

Yleensä, kun Myllylä alkoi juoda, korkki pysyi auki pitkään. Ryyppyputket aiheuttivat kokonaisvaltaisesti todella pahan olon.

– Viimeinen vuosi: kun (korkki) aukeaa, sitten se aukeaa, eikä loppua näy. Totta kai on ollut liskojen öitä. Pelkää koko ajan. Kun on ollut putkia, niin mennyt monta päivää, että saisi vain unta. Koko ajan käy suihkussa ja on vessan lattialla. Kun koittaa vähän tasoitella, menee yli, kun viina valtaa homman.

Myös Valavuori on raitis alkoholisti. Hän keskusteli Myllylän kanssa siitä, että juominen oli joskus hauskaakin. Alkoholismin ottaessa vallan hauskuus ja kohtuus juomisesta katoavat.

– Onhan siellä hyviäkin muistoja. Mutta on mun kohdalla on mennyt niin syvälle se juttu, että pystyy miettimään, mihin vaikka se viikon ryyppyputki sitten johtaa. Rahat on mennyt, kaikki on mennyt ja paskaisissa vaatteissa kuljetaan tuolla kylillä. Eihän se hauskaa ole, Myllylä kertoi.

Hän on ymmärtänyt, että alkoholismi on myös alkoholistin läheisten sairaus. Monesti alkoholistin läheiset voivat kärsiä sairaudesta enemmän kuin itse alkoholisti.

Nyt Myllylä käy säännöllisesti saamassa hoitoa alkoholismiinsa. Tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin juomisen loppuvaiheessa.

Myllylällä on edelleen tavoitteita myös jääkiekossa, jossa lajiväki on suhtautunut hänen avautumiseensa ja sairauteensa kannustavasti.

Wiljami Myllylä pelasi HIFK:n liigajoukkueessa yhden ottelun, joulukuussa 2019.

– Olen koittanut treenata niin hyvin kuin mahdollista, ja hoidossa käyn. Onhan se jääkiekkokin kärsinyt, kun on kesken kauden viikonkin ryypännyt. Eihän siitä tule mitään. Lätkää mä haluan pelata vielä, vaikka en ole päässyt parin vuoden aikana mihinkään. Mulla meni hyvin silloin pari vuotta sitten. Olen päättänyt, että yritän vielä, katson tämän kortin. Tästä olen unelmoinut pikkupojasta asti, Myllylä kertoi Valavuorelle.

Aivan suurin palo jääkiekkoon on hieman hiipunut, mutta Myllylä ei luovuta.

– Ensi kaudella yritän päästä johonkin Mestis-seuraan. Olisihan se siistiä päästä vielä liigassakin pelaamaan. Päivä kerrallaan mennään senkin suhteen. Ei jaksa stressata hirveästi. Ei se hyödytä.

Myllylä on pelannut tällä kaudella katkaistun Lukko-pestinsä jälkeen Kokkolan Hermeksessä maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Olympiavoittaja Mika Myllylä kuoli kesällä 2011 vain 41-vuotiaana. Hän kärsi viimeisinä vuosinaan erittäin vakavasta päihdeongelmasta.