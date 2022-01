Venäjä julkaisi jääkiekon olympiajoukkueensa – pistepörssin kärkinimille karvaita pettymyksiä

KHL:n kymmenestä tehokkaimmasta venäläisestä valintaseulan läpäisi vain kaksi pelaajaa.

Hyökkääjä Sergei Plotnikov on ainakin vielä mukana olympiajoukkueessa, vaikka hän poistuikin sunnuntaina leiriltä annettuaan venäläismedian mukaan positiivisen tuloksen koronavirustestistä. Kuva on vuoden 2015 MM-kisoista.

Venäjä julkaisi Pekingiin lähtevän jääkiekon olympiajoukkueensa sunnuntai-iltana.

Kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja neljätoista hyökkääjää käsittävä joukkue koostuu kokonaisuudessaan itäliiga KHL:n pelaajista.

KHL:n tämän kauden tehokkaimmille venäläispelaajille lista oli sen sijaan kylmää luettavaa.

KHL:n pistepörssiä johtava Vadim Shipatshev on itseoikeutetusti joukkueessa, mutta sen jälkeen moni tehopisteitä urakalla mättänyt pelaaja sai pettyä: pistepörssin kakkonen Andrei Kuzmenko (20+33) varalla, nelonen Damir Zhafjarov (18+27) ulkona, Stanislav Galijev (25+17) varalla, Anton Burdasov (23+19) kokonaan ulkona, Nikolai Goldobin (16+23) ulkona, Nikita Tertyshni (22+13) ulkona, samoin Nikita Rashevski (19+16)...

Kauden kymmenestä tehokkaimmasta venäläisestä mukaan mahtui Shipatshevin lisäksi vain Nikita Gusev (10+25).

Päävalmentaja Aleksei Zhamnov perusteli tehokkaiden pelaajien jättämistä joukkueen ulkopuolelle seuraavasti.

– Joukkueessa on jo pelaajat katsottu ykkös- ja kakkoskentällisiin, ja kolmos- ja neloskentän pelaajilla on eri tehtävät. Meidän täytyy pitää yllä tasapaino. Turnaus on hyvin lyhytkestoinen, Zhamnov sanoi Championat.comin mukaan.

Oman lisäjännityksensä tuo koronavirus, joka voi vielä muuttaa tilannetta. Venäläismedia kertoi, että lopulliseen joukkueeseen valittu Moskovan TsSKA:n hyökkääjä Sergei Plotnikov poistui sunnuntaina olympialeiriltä positiivisen PCR-testituloksen vuoksi.