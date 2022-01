Suomen entiset NHL-tähdet ihmettelivät C Morella Pasi Mustosen puheita – ”Kävi sääliksi kaikkia maalivahteja”

Entiset NHL-tähdet hämmästelevät Naisleijonien maalivahtivalintoja.

Suomen kovimmasta kiekkopuheenaiheesta ei viime päivinä ole ollut epäselvyyttä.

Niinpä myös C Moren SM-liigastudiossa puhuttiin lauantaina lyhyesti Naisleijonien olympiavalinnoista.

Päävalmentaja Pasi Mustonen esitteli torstaina huomiota herättäneen konseptin: Noora Rätyä ei valittu olympiajoukkueeseen, mutta Räty on kuitenkin ykkösmaalivahdin varaykkösmaalivahti, joka lennätetään Pekingiin, jos Anni Keisala sairastuu tai loukkaantuu. Jos Räty siis suostuu erikoiseen rooliin.

– Jos entisenä maalivahtina kommentoin, niin minun kävi sääliksi kaikkia maalivahteja. Ei ole tehty helpoksi, Niklas Bäckström kommentoi C Moren studiossa.

Bäckström, 43, pelasi pitkän uransa aikana yli 400 NHL-ottelua. Olympialaisissa hän oli mukana 2006 ja 2010.

– Suomella tulee varmaan nytkin olemaan turnauksen parhaat maalivahdit. Kun mennään noin isolle näyttämölle, henkinen puoli on isossa osassa. Valmennuksen tehtävä ainakin minun mielestäni on tukea hyvää itseluottamusta, että pelaajilla on turvallinen ja hyvä olo.

Sami Kapanen totesi, että kakkosvahdiksi kisoihin nimetylle Meeri Räisäselle ei ole osoitettu luottamusta. Kolminkertainen olympiakävijä Kapanen ei voi ymmärtää logiikkaa päätösten takana.

– Tämä romuttaa koko luottamustason joukkueessa ja aiheuttaa kohtuuttoman isoja paineita Keisalalle.