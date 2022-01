16-vuotias Noora Räty järkytti Ylen tv-katsojia yhdellä lauseella – tällainen on olympiakohun keskelle joutunut kiekkotähti

Läheiset kertovat, millainen ihminen kiekkotähti Noora Räty on.

Ylen suorassa tv-lähetyksessä sattui jotain erikoista 20. helmikuuta 2006.

Naisleijonat oli juuri hävinnyt Torinon olympialaisten pronssiottelun Yhdysvalloille maalein 0–4, kun Suomen maalivahti vedettiin haastatteluun heti jäältä pois astuttuaan.

– Tietenkin vituttaa ihan saatanasti, hän kuvaili tuntojaan Suomen kansalle, kun omiin oli mennyt neljä.

Tuo maalivahti oli 16-vuotias Noora Räty, joka oli poikkeuksellisen nuorella iällä noussut olympiajoukkueeseen. Kohuhan niistä tv-lähetyksessä lauotuista sanoista tuli.

Rädystä, nyt 32, on kasvanut Suomen kaikkien aikojen paras naismaalivahti, joka on tällä viikolla ollut keskellä uutta olympiashokkia. Tosin aivan eri syistä kuin 16 vuotta sitten.

Päävalmentaja Pasi Mustonen jätti valitsematta Rädyn hänen uransa viidensiin olympialaisiin, joissa hänen upea maajoukkueuransa olisi päättynyt.

Nyt se taitaakin päättyä kotisohvalla koirat sylissä. Syyn joukkueesta pudottamiselle on vihjattu olevan hänen persoonassaan.

Millainen hän sitten oikeasti on?

Tältä Noora Räty näytti vuonna 2009 Hämeenlinnan MM-kotikisoissa.

Räty oli vain 15-vuotias, kun Naisleijonien silloinen päävalmentaja Hannu Saintula valitsi hänet ensi kertaa arvokisoihin.

– Hän oli nuori lahjakkuus, joka tähtäsi huipulle. Hän tahtoi pelata koko ajan ja näyttää kaikille, että hän on maailman paras, Saintula muistelee espoolaisen kunnianhimoa.

– Hän oli poikkeuksellinen lahjakkuus niin fyysisiltä kuin henkisiltä ominaisuuksiltaan.

Eikä Räty ole pelännyt rikkoa rajoja. Hänestä tuli kautta aikain ensimmäinen naismaalivahti, joka on pelannut miesten Mestistä. Kaudella 2014–15 Räty torjui Kiekko-Vantaan maalilla kahdeksassa ottelussa torjuntaprosentilla 89,34.

– Nooran menestys perustuu kovaan henkiseen kanttiin, Naisleijonia 2004–09 luotsannut Saintula sanoo.

Räty nauttii tiukoista tilanteista.

– Sen näkee hänen olemuksestaan. Joku voisi lukea sen ylimielisyydeksi, kun hän ei tunne valtavaa jännitystä, mutta se on hänelle enemmän positiivinen kokemus, Saintula jatkaa.

” Nooran menestys perustuu kovaan henkiseen kanttiin.

Vaikka Räty laukoo mielipiteensä suoraan, Naisleijonien pelaajat ovat kuvailleet häntä introvertiksi. Hän menee omia polkujaan ja keskittyy henkilökohtaiseen suoritukseensa.

Nämä piirteet tunnistaa myös Rädyn ystävä, vuorikiipeilijä Lotta Hintsa. He tutustuivat muutama vuosi sitten tv-ohjelman Selviytyjät kuvauksissa.

– Noora on tosi älykäs ja tarkkailee tilanteita ennen kuin hän lähtee niihin. Hänellä on koko ajan jotenkin kaikki palaset käsissään, Hintsa luonnehtii.

Noora Räty teki historiaa pelattuaan kaudella 2014–15 Kiekko-Vantaan miesten Mestis-joukkueessa.

Kun Räty torjui Naisleijonat sensaatiomaisesti MM-finaaliin Espoon Metro-areenassa vuonna 2019, hän ei tunteitaan juuri näyttänyt. Moni pelaaja itki, mutta Räty lähinnä myhäili.

Viilipytty mikä viilipytty.

– Hänellä on ihan käsittämättömät hermot. Ihailen sitä piirrettä hänessä. Hän on paljon hillitympi kuin minä, Hintsa vertaa.

Räty on rakentanut elämäänsä määrätietoisesti. Minnesotassa opiskellut suomalainen pyörittää osavaltiossa omaa maalivahtikouluaan, jonka liikevaihto pyörii yli 200 000 dollarissa.

Pelaamisella ja valmentamisella tienaamillaan rahoilla Räty on turvannut tulevaisuuttaan.

– Noora tekee päämäärätietoisesti töitä siihen suuntaan, mihin hän haluaa kehittyä. Varsinkin urheilumaailmassa ja omissa valmennushommissaan hän on äärimmäisen määrätietoinen, Hintsa kuvailee.

– Hän on myös hyvä johtaja. Hän ei ottamalla ota itselleen tilaa, vaan se tulee hänelle.

Räty on kihloissa yhdysvaltalaisen Karel Popperin kanssa. Popper työskentelee juniorivalmentajana Chicagossa. Parin päämaja on Minnesotassa, mutta töidensä takia he näkevät toisiaan vain harvoin.

Noora Räty torjui Naisleijonat MM-hopealle Espoon kotikisoissa vuonna 2019.

Kun Räty jätettiin ulos olympiajoukkueesta, on turuilla ja toreilla epäilty hänen joukkuepelaajan taitojaan. Myös päävalmentaja Mustonen vieritti syytä Rädyn niskaan.

Muut pelaajat ovat rientäneet puolustamaan tähtimaalivahtia. Esimerkiksi entinen naisleijona Venla Hovi twiittasi, että Räty ”ei ole ollut joukkueen yhtenäisyyden esteenä ikinä, päinvastoin.” Myös IS:n haastattelemat pelaajalähteet ovat pitäneet hänen puoliaan.

Rädyn ystävistä Hintsa sanoo tämän olympiakohtaloa ”ihan käsittämättömäksi”. Samoilla linjoilla on entinen päävalmentaja Saintula.

– Koen olevani Nooran jonkinlainen ystävä ja olen hänen puolestaan surullinen. Tämä on hänelle kova isku.