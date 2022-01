Kommentti: Pasi Mustonen kiemurteli vastuusta ja syytti Noora Rätyä – tämän takia Suomen varmin olympiamitali on nyt vaarassa

Vastuu Naisleijonien sekasortoisesta tilasta olympialaisten kynnyksellä on täysin päävalmentajan, kirjoittaa urheilutoimittaja Teemu Suvinen.

Yksi Suomen varmimmista Pekingin olympiamitaleista on vaarassa päävalmentajan jääräpäisyyden, käsittämättömän maalivahtistrategian ja katastrofaalisen kriisinhallinnan takia.

Näin siksi, koska ensimmäistä kertaa Naisleijonilla on arvoturnauksessa enemmän hävittävää kuin voitettavaa.

Torstain joukkueenjulkistamistilaisuudessa päävalmentaja Pasi Mustosella oli erinomainen mahdollisuus hillitä valtoimenaan roihuavia liekkejä, mutta sen sijaan hän saikin aikaan hallitsemattoman avopalon.

Tv-lähetyksen jälkeen Mustonen piti pitkän monologin ja yritti syöttää medialle tarinan, joka pursusi tarkoin suunniteltua totuuden väistelemistä ja epäjohdonmukaisuuksia.

Mustonen paalutti monologissaan itsevarmuutta uhkuen, että Naisleijonien neljä valmentajaa (Mustonen, apuvalmentajat Juuso Toivola, Kari Eloranta ja maalivahtivalmentaja Vesa Virta) olivat yksimielisesti äänestäneet Anni Keisalan ykkösmaalivahdiksi.

Mustonen asetteli sanansa tarkkaan.

Voi hyvin olla, että valmennustiimi on ollut yksimielinen joukkueen ykkösmaalivahdista Keisalan pelattua erinomaisesti Calgaryn MM-kisoissa elokuussa.

Sen Mustonen jätti taitavasti kertomatta, oliko valmennusjohto yksimielinen myös koko maalivahtikolmikon koostumuksesta eli käytännössä siitä, että Räty jätetään kokonaan kisakoneen ulkopuolelle.

Tällaisen päätöksen yksimielisyyteen on hankalampi uskoa, kun kyseessä on Suomen kaikkien aikojen naismaalivahti.

Pasi Mustonen perusteli Noora Rädyn poisjättämistä erikoisella maalivahtistrategialla.

Mustonen myös jälleen kerran viestitti, että Räty on itse syypää kohtaloonsa.

Hän selvitti, että Rädyn kohutun vetäytymisen takia Naisleijonat ei päässyt Calgaryn MM-kisoissa testaamaan kolmen absoluuttisesti parhaan suomalaisvahdin muodostamaa tiimiä, kuten oli ennalta sovittu.

Mustosen piilotettu viesti oli, että ilman Rädyn MM-kieltäytymistä koko kohua tuskin olisi olemassa.

Lue lisää: Venla Hovi täräytti suoraa tekstiä Noora Rädystä ja Pasi Mustosesta – antoi palaa somessa: "Kyllä v***"

Olympialaisissa kolmen parhaan maalivahdin yhdistelmää ei Mustosen mukaan voi kokeilla. Hänen mukaansa tämä oli kaikille selvää.

Jos tämä asia oli päätetty jo keväällä ennen MM-kisoja, kuten Mustonen kertoi, miksi hän valitsi juuri kyseisen kolmikon (Keisala-Meeri Räisänen-Räty) olympialaisiin valmistavalle leirille joulukuussa?

Mustonen sanoi tuolloin MTV Urheilulle, että valmistavalla leirillä nimenomaan testataan kolmikon keskinäistä dynamiikkaa.

– Meillä on kolme huippumaalivahtia. Se on loistava tilanne päävalmentajalle. Katsotaan, miten he toimivat keskenään, Mustonen sanoi joulukuussa.

Tarina kesän palavereista suhteutettuna olympialeiriin ja sitä ennen annettuihin kommentteihin on epäjohdonmukainen.

Voi hyvin olla, että Mustonen oli suunnitellut jo ennen viimeistä leiriä jättävänsä Rädyn olympiajoukkueen ulkopuolelle.

Mustonen kenties valitsi Rädyn turnaukseen pitääkseen yllä mielikuvaa, että Naisleijonien kaikkien aikojen maalivahdilla on realistiset mahdollisuudet olympiapaikkaan.

Mustonen ei selvästikään vielä tuolloin halunnut jättää Rätyä ulkopuolelle ja kohdata päätöksestä syntyvää suurta kohua.

Lainsäädännön rikkomisesta syyttelyyn äitynyt syksyn riita oli vielä liian lähellä – ja johtopäätökset henkilökemioista liian helposti vedettävissä.

Rädyn valitseminen olympialeirille sai tilanteen näyttämään siltä, että kaikki on kunnossa.

Mustosen kannalta parhaassa tilanteessa Räty olisi pelannut huonosti Tshekkiä vastaan, jolloin olympiavalinnat olisivat olleet loogisia.

Niin ei tapahtunut. Räty pelasi nollapelin.

Pasi Mustonen ei halunnut Noora Rätyä luukkuvahdiksi.

Siksi Mustonen joutui joukkueen nimeämisen yhteydessä kohtaamaan median ristitulen ja erittäin uteliaan kiekkokansan.

Suojakilvekseen hän oli kehittänyt tarinan, joka on naurettavuudessaan omaa luokkaansa. Mustosen ennenkuulumaton strategia kotiin jäävästä varaykkösmaalivahdista on käytännössä puppua ja tuoksuu hätävalheelta.

Jos Räty suostuisi kummalliseen kotivaravahdin rooliin, hänen lennättämisensä Pekingiin olisi teknisesti mahdollista, mutta käytännössä skenaario on ainoastaan teoreettinen.

Mustosen täytyisi olla melkoinen velho, että hän pystyisi ajoittamaan Anni Keisalan loukkaantumisen tai sairastumisen juuri sopivaan aikaikkunaan.

Suomen maajoukkueella on Pekingin olympiakuplaan neljä (26.1, 31.1, 2.2. ja 9.2.) Kiinan viranomaisten hyväksymää lentoa.

Viimeinen lento Helsinki-Vantaalta Pekingin olympiakuplaan lähtee siis 9. helmikuuta, eikä kisapaikoille ole ainakaan Suomesta sen jälkeen pääsyä.

Jos Keisala loukkaantuisi puolivälierien tai välierien aamujäillä, Naisleijonat asettaisi vapaaehtoisesti maaliin valmennusjohdon rankingissa kolmanneksi parhaan maalivahdin.

Se on käsittämätön tilanne.

Kun Mustonen lehdistötilaisuudessa selitti yleisiä periaatteita jääkiekkojoukkueen kokoamisesta, tulin ajatelleeksi, että kuinka tyhmänä hän pitää suomalaisia jääkiekon seuraajia.

Mustosen mukaan jääkiekossa ei juuri koskaan lähetetä turnauksiin kolmea absoluuttisesti parasta maalivahtia, joten Naisleijonienkaan strategiassa ei ole mitään ihmeellistä: ”Näin on aina toimittu”.

Kolmantena maalivahtina turnauksiin usein lähtee uusia kokemuksia haisteleva keltanokka.

Se sen sijaan on lähes ennenkuulumatonta, että kaksi käytettävissä olevaa parasta maalivahtia ei ole mukana. Näin ei todellakaan ole aina toimittu, vaikka Mustonen niin yritti väittää.

Myrkyllisintä koko Naisleijonien joukkueelle oli Mustosen vastuunpakoilu.

Jos olympialaisissa olisi uutena lajina kiemurtelu, ei voittajasta olisi epäselvyyttä.

Päävalmentaja yritti ulkoistaa itsensä päätöksenteosta vetoamalla demokratiaan ja neljän hengen valmennustiimiin. Välillä hän puhui koko ”12 hengen johtoryhmän” arvoista.

Juuri näin todellinen johtaja ei toimi kriisitilanteissa.

Vastuu joukkueen sekasortoisesta tilasta olympialaisten kynnyksellä on täysin päävalmentajan.

Hän on toiminnallaan asettanut joukkueen nuoren ykkösmaalivahdin Keisalan, 24, valtavien paineiden keskelle, osoittanut epäluottamuslauseen kakkosmaalivahti Meeri Räisäselle ja saanut välit Rätyyn jäätymään lisää.

Kun Naisleijonat hyppää kaukaloon tosipaikassa puolivälierässä, koko Suomi tuijottaa nuoren Keisalan edesottamuksia, vaikka hän on täysin syytön kohuun.

Anni Keisala on Naisleijonien maalivahtina kovassa paikassa.

Jos äärimmäisen voitontahtoisen Mustosen ja Rädyn välit ovat niin tulehtuneet, että päävalmentajan mielestä oli joukkueen edun mukaista jättää legendavahti olympiajoukkueen ulkopuolelle, se olisi kannattanut kertoa suoraan eikä keksiä ihmeellisiä tarinoita.

Mustonen on tehnyt Naisleijonien valmentajana ansiokasta työtä vuodesta 2014 lähtien, mutta viimeisimpien kuukausien kohut ovat häpeätahroja hänen pitkällä menestystaipaleellaan.

Syksyn ja alkutalven aikana Naisleijonat on ottanut valtavasti takapakkia turhien, kaukalon ulkopuolisten sekoiluiden takia.

Päävalmentajan aiheuttaman kohun seurauksena Naisleijonilla on nyt ensimmäistä kertaa arvoturnauksessa enemmän hävittävää kuin voitettavaa; se on perinteisesti ollut aina suomalaiselle joukkueelle epäkiitollisin asetelma.

Jos Naisleijonat ei palaa Pekingistä mitaleiden kanssa, Mustosella on paljon selitettävää.