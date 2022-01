Pasi Mustonen piti seitsemän minuutin monologin – näin hän perustelee Noora Rädyn valitsematta jättämistä: ”Tässä lyhykäisesti se prosessi”

Pasi Mustonen perusteli, miksi Noora Rätyä ei valittu maajoukkueeseen.

Naisleijonien maalivahtivalinnat ovat puhuttaneet pitkin viikkoa, kun Ilta-Sanomat kertoi Noora Rädyn jääneen ulos Pekingin olympiajoukkueesta.

Suomen naisten maajoukkueen maalivahdit turnauksessa ovat Anni Keisala, Meeri Räisänen ja Eveliina Mäkinen.

Rädylle tarjotaan kuitenkin kotiinjäävän varamaalivahdin roolia, jossa hän korvaa ykkösvahti Keisalan tämän sairastuessa tai loukkaantuessa.

Päävalmentaja Pasi Mustonen avasi valintaprosessia torstain lehdistötilaisuudessa seitsemän minuutin mittaisella monologilla seuraavasti:

”Avaan tämän nyt perinpohjaisesti ja lopullisesti. Kun Calgaryn kisat peruuntuivat ja siirrettiin keväällä, mietimme ensi kertaa minun päävalmentajaurallani toista strategiaa. Kokeillaanko ensi kertaa kahdeksan vuoden aikana valita oikeasti kolme parasta maalivahtia, mikä on erittäin harvinaista. Jokainen kokenut valmentaja ja joukkueessa toiminut tietää, että maalivahtitilanteessa on tärkeää, että on rooliin sopivat parhaat ihmiset oikeilla paikoilla.

En ole ikinä ollut ennen mukana arvokisajoukkueessa, jossa on kolme parasta maalivahtia. Teimme päätöksen: kokeillaan. Samalla päätimme valmentajien kanssa, ettemme ikinä kokeile asioita olympialaisissa. Se oli selvä linjaus.

Pidimme keväällä palaverin, jossa läsnä olivat minä, maalivahtivalmentaja Vesa Virta ja kolme käsityksemme mukaan parasta suomalaista maalivahtia: Anni Keisala, Meeri Räisänen ja Noora Räty. Palaverin rakenne oli seuraava: haastoimme pelaajia ajattelemaan, miksei koskaan ole valittu taidollisesti kolmea parasta maalivahtia arvokisoihin. Pyysimme heitä reflektoimaan keskenään puolen tunnin ajan. Syntyi erittäin mielenkiintoinen keskustelu.

Sen aikana päädyimme siihen, että he antoivat minun ja Vesan ymmärtää, ettei ole mitään esteitä, mikseivät he voisi olla kimpassa ja suorittaa rautaisesti arvokisatilanteessa.

Vesan kanssa totesimme että selvä, valitsemme teidät Calgaryyn. Haluamme nähdä kolme parasta yhdessä, tehkää siitä rautainen tiimi. Viimeinen kommentti oli, että emme missään nimessä tule kokeilemaan tätä olympialaisissa, joka on jokaisen uran pääturnaus. Siinä palaverissa läsnä olleet kaikki viisi ihmistä olivat samaa mieltä, että näin tehdään.

Lähdimme kohti Calgarya ja tilanne muuttui (toim. huom Räty ei ollut työkiireisiin vedoten mukana turnauksessa). Kaikki nämä kolme henkilöä eivät olleetkaan paikalla. Aika yksinkertainen tilanne: Pallo nostettiin verkolle Anni Keisalalle ja Meeri Räisäselle. Anni teki hole-in-onen. Hänet valittiin maailman parhaaksi maalivahdiksi siinä turnauksessa. Anni käytti sen tilaisuuden hyväkseen, Meeri haastoi Annin.

Noora Räty torjui nollapelin joulukuun maaottelussa Tshekkiä vastaan.

Meillä oli tilastojen perusteella ja omasta mielestämme kisojen paras maalivahtikaksikko hurjilla torjuntaprosenteilla ja pelisuorituksilla. Meeri löi kovaa kampoihin. Teimme valinnan molempien pelattua kaksi ottelua: Anni lähti pelaamaan pudotuspelejä, loppu on historiaa. Kerta kaikkiaan käsittämätön suoritus noin nuorelta maalivahdilta. Hän kesti kaikki paineet ja teki aivan hurjan suorituksen.

Tilanne olisi nyt täydellisen toinen, jos Anni ei olisi käyttänyt mahdollisuuttaan noin upeasti. Olisimmeko päässeet testaamaan uutta strategiaa, joka on erittäin harvinaista? Valmennus teki päätöksen, että roolitetaan maalivahdit. He rupeavat kilpailemaan rooleista: ykkösmaalivahdin, kakkosmaalivahdin ja kolmosmaalivahdin rooleista. Halusimme löytää jokaiseen mahdollisimman hyvät ja sopivat pelaajat.

Lopputuloksena päädyimme yksimieliseen päätökseen aloittaen ykkösmaalivahdista. Kaikki neljä valmentajaa valitsivat toisistaan tietämättä Anni Keisalan ykkösmaalivahdiksi. Ei tarvinnut keskustella, täysin yksimielinen valinta.

Olemme ensi kertaa tilanteessa, jossa naiskiekon evoluutio on tuonut jokaiselle pelipaikalle äärimmäisen kilpailun. Maalivahdeilla ja pakeilla 5–10 oli äärimmäisen kova kilpailu. Ei koskaan ole ollut niin montaa tappelijaa hyökkäyksen paikoista, jos kaikki ovat terveitä. Kisoista jää todella hyviä hyökkääjiä ulos.

Upea tilanne valmennukselle, kun jokaisesta paikasta on kova kilpailu. Se on epämiellyttävääkin, mutta tämä on huippu-urheilun luonne.

Anni Keisala on Suomen ykkösvahti.

Kaikki neljä äänestivät Keisalaa, joka valittiin 31.8. maailman parhaaksi maalivahdiksi. Ei ole mitään syytä epäillä häntä. Noora Räty tuli loistavalla suorituksella joulukuussa, jolloin halusimme nähdä häntä ensi kertaa sitten helmikuun 2020 kansainvälisessä maaottelussa, jossa on eri vaatimustaso kuin missään muualla.

Halusimme nähdä, millä tasolla hän menee. Todella korkealla tasolla. Suoriutui testistä aivan erinomaisesti.

Hän on pelannut upean uran ja on erittäin hyvä maalivahti, mutta olemme sitä mieltä, että Anni Keisala on ykkösmaalivahti.

Tämä turnaus vahvisti sen, että kaikki olivat vakuuttuneita, että mikäli Anni loukkaantuu tai sairastuu, niin Noora Räty on meidän ykkösmaalivahti. Noora Rädylle on tätä tarjottu ja hänet halutaan ykkösmaalivahdiksi, mikäli Anni ei ole pelikunnossa.

Kakkosmaalivahdiksi on loistavan turnauksen pelannut Meeri Räisänen, joka sopii siihen rooliin täydellisesti ja on hyväksynyt sen roolin. Hänen varamiehekseen on Eveliina Mäkinen.

Mikäli Meeri sairastuu, Eve ottaa sen roolin. Jos kaikki ovat terveitä, hän on sitoutunut kolmosvahdin rooliin. Jenna Silvonen tulee paikalle, jos Eve sairastuu.

Tässä lyhykäisesti se prosessi ja miksi strategia vaihtui.”