Naisleijonien konkarihyökkääjä Michelle Karvinen kommentoi ystävänsä Noora Rädyn kohtaloa: ”Asia on tosi vaikea”

Michelle Karvinen harmittelee Naisleijonien vaikeaa tilannetta.

Naisleijonien olympiajoukkueen konkarihyökkääjä Michelle Karvinen kommentoi torstai-iltana julkistetun joukkueen lehdistötilaisuudessa viime päivien suurta puheenaihetta. Päävalmentaja Pasi Mustonen jätti huippuvahti Noora Rädyn ulos Pekingiin matkaavasta joukkueesta.

Mustonen kertoi torstaina toivovansa, että Räty suostuisi ”varalle” ykkösmaalivahdin rooliin, vaikka häntä ei valittukaan kisajoukkueeseen.

Lue lisää: Pasi Mustosen perustelut Noora Rädyn pudottamisesta ällistyttivät Discoveryn asiantuntijat: ”Ei missään toimita tällä tavalla"

Naisleijonien ykkösmaalivahti Pekingissä on Anni Keisala. Muut joukkueeseen valitut maalivahdit ovat Meeri Räisänen ja Eveliina Mäkinen.

– Ei koskaan ole helppoa, kun on vaikea tilanne. Olemme yrittäneet käsitellä asian joukkueen sisällä. Olen ollut yhteydessä Nooran ja Pasin kanssa. En halua kommentoida julkisesti asiaa. He tietävät, mitä mieltä olen. Asia on tosi vaikea, Karvinen kommentoi poikkeuksellista kuviota.

Räty ja Karvinen ovat molemmat olleet maajoukkueen vakiokasvoja yli kymmenen vuoden ajan.

– Minulla on pitkä suhde Nooran kanssa, ja hän on hyvä ystäväni. Ikävää, että olemme tällaisessa vaikeassa tilanteessa, mutta en halua puhua yksityiskohdista, Karvinen jatkoi.

Karvinen on pelannut tällä kaudella kymmenen ottelua Ruotsin toisella sarjatasolla pelaavan Malmö Redhawksin riveissä. Viime ajat hän on harjoitellut Tanskan Rödvoressa, josta hänen kiekkouransa alkoi.

– On ollut haastava vuosi covidin ja muun suhteen. Palasin siksi Tanskaan pelaamaan poikien kanssa kuten urani alussa, Karvinen kommentoi.