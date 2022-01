Pasi Mustosen perustelut Noora Rädyn pudottamisesta ällistyttivät Discoveryn asiantuntijat: ”Ei missään toimita tällä tavalla"

Annina Rajahuhta ja Tuomas Grönman ihmettelivät Pasi Mustosen perusteluja.

Discoveryn asiantuntija, entinen Naisleijonien tähtihyökkääjä Annina Rajahuhta kritisoi TV5:n lähetyksessä maalivahti Noora Rätyn jättämistä ulos olympiajoukkueesta. Suomen maalia kisoissa vartioivat Anni Keisala, Meeri Räisänen ja Eveliina Mäkinen.

Suomen joukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen kertoi joukkueenjulkistuksessa Rädyn olevan ykkösmaalivahdin tasoa, mutta Keisala osoitti elokuun MM-kisoissa olevansa maailman paras. Mustonen myös ilmoitti Rädyn olevan varalla ykkösmaalivahdin rooliin, vaikka tätä ei valittu joukkueeseen.

Rädyn hyvänä ystävänä tunnettu Rajahuhta ihmetteli Mustosen perusteluja.

– Kuulosti ristiriitaiselta. Ei Noora Rädyn valintaa voi perustella sillä, miten Anni Keisala on pelannut. Jos Mustosen mukaan Keisala on ykkönen ja Noora on backup-maalivahti, miksi Noora ei ole kisoissa? Hän vetää näillä puheilla maton alta jo valituilta maalivahdeilta. Eivätkö Räisänen ja Mäkinen pysty hoitamaan sitä roolia, jos Keisala sattuu sairastumaan? Pitääkö Noora Räty lähettää täältä asti sinne Kiinaan? Rajahuhta kummasteli TV5:n lähetyksessä.

Myös Disvcoveryn toinen asiantuntija Tuomas Grönman kyseenalaisti Mustosen puheet.

– Vaikuttaa meriselitykseltä. Mustonen perusteli, että Noora Räty on toiseksi paras maalivahti. Silloinhan hänen pitäisi olla ilman muuta kisoissa. Mitä jos Keisalalle tapahtuu jotain? Ei missään toimita tällä tavalla. Hartaasti toivon, ettei tässä ole mennyt Mustosen etu joukkueen edelle, Grönman kommentoi TV5:llä.

RÄDYN ja Mustosen tulehtuneista väleistä on uutisoitu pitkään, kun Räty kieltäytyi elokuun MM-kisoista työkiireisiin vedoten.

Räty on pelannut kuluvalla kaudella HPK:n paidassa.