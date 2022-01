Näin Jukka Jalonen perustelee valintojaan Leijoniin – kokoonpano voi vielä muuttua

Leijonien olympiajoukkue Pekingissä pursuaa kokemusta.

Leijonat lähtee Pekingin olympialaisten kultajahtiin tutuilla vastuunkantajilla. Torstai-iltana nimetystä joukkueesta löytyy paljon kokeneita ja kansainvälisillä kentillä menestyneitä suomalaispelaajia.

NHL:n jättäydyttyä olympialaisista pois joulun tienoilla Leijonien johtoryhmä suuntasi vuodenvaihteen jälkeen fokuksen sataprosenttisesti eurolaarin parhaisiin pelaajiin.

– Aikamoinen palapeli meillä on ollut käsissä. Se on tietenkin hyvä tilanne, että on runsaudenpulaa ja jätkiä on pelipaikoille tarjolla enemmän kuin yksi tai kaksi, päävalmentaja Jukka Jalonen kommentoi.

Valinnanvaikeutta toi monien pelaajien vahvat näytöt syyskauden EHT-turnauksissa. Leijonat voitti kuudesta EHT-ottelustaan viisi.

– Maajoukkuepeleillä, oli sitten kyse EHT-turnauksista tai arvokisoista, on iso merkitys, mutta ei sovi vähätellä myöskään sarjapelejä. Jos joku pelaaja on huippukunnossa ja on todella hyvä kovassa sarjassa, niin se totta kai vaikuttaa valintoihin, sanoo Jalonen.

Samoista pelipaikoista tasaväkisesti kisanneiden pelaajien välillä lopulliseen valintaan vaikuttivat painokkaasti aiemmat kokemukset maajoukkueesta.

– Yhteiset kokemukset ja sitä kautta syntyvä luottamus vaikuttavat valintoihin. Jos on tuttu pelaaja, joka on aina ollut hyvä tiukoissa paikoissa ja on hyvässä iskussa, nämä pelaajat ovat aina vahvoilla valinnoissa, Jalonen muistuttaa.

Leijonien valmennus- ja johtoryhmä ehtivät syyskauden aikana katsastaa yli 50 pelaajaa kahdessa EHT-turnauksessa, joten otanta parhaista Euroopassa pelaavista suomalaisista oli kattava.

– Sitä kautta meillä oli aika hyvä otos kärkipelaajistamme ja oli helppo alkaa rakentaa ryhmää olympialaisiin.

Vaikka joukkue on nimetty, muutoksia voi vielä tapahtua. Mahdolliset koronatartunnat voivat muokata kokoonpanoa vielä viime hetkillä.

Jos joukkueen jäsen on saanut positiivisen koronatestituloksen, tartunnan saaneelta vaaditaan neljä negatiivista testitulosta ennen lähtöä kisoihin.

– Jos nyt sairastuu, aletaan olla ihan kalkkiviivoilla, että ehtii antaa neljä negatiivista testiä riittävin välein. Lähtöön on aikaa enää pari viikkoa, Jalonen tuumaa.

Leijonat lentää Pekingiin keskiviikkona 2. helmikuuta.

– Viimeiset testit pitää olla negatiivisia lähtöä edeltävänä päivänä. Vasta keskiviikkoaamuna voi olla varma, onko koneessa mukana vai ei. Mikään ei ole varmaa.