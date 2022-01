Naisleijonien pelaajia shokissa Noora Rädyn olympiakohtalon takia – näin yksi pelaaja kommentoi Pasi Mustosen rajua päätöstä: ”Väärää tietoa”

Monen pelaajan mielestä Noora Räty olisi kuulunut olympiajoukkueeseen.

Tähtimaalivahti Noora Rädyn pudottaminen Suomen olympiajoukkueesta oli uutispommi, joka tuli täytenä yllätyksenä myös muille pelaajille.

Ilta-Sanomat uutisoi Rädyn kohtalosta tiistaina. Olympialeirillä olleet Naisleijonien pelaajat ovat vasta viime päivien aikana saaneet henkilökohtaisesti tiedon, ovatko he joukkueessa vai eivät.

Lajihistorian kenties parhaan maalivahdin kohdalla päävalmentaja Pasi Mustosen päätös oli kielteinen.

Sekä miesten että naisten jääkiekkomaajoukkueet Pekingin kisoihin julkistetaan virallisesti torstaina kello 19.

Miten Rädyn pudottamiseen on suhtauduttu naisten maajoukkuepelaajien keskuudessa?

– Ainakin tässä meidän porukassa kaikki ovat aika shokissa, yksi Naisleijonien pelaaja sanoo IS:lle viitaten läheisiin maajoukkuekollegoihinsa.

Aiheen arkaluontoisuuden takia hän kommentoi asiaa nimettömänä.

Olisiko Räty mielestäsi pitänyt valita olympiajoukkueeseen vai ei?

– Kyllä minun mielestäni olisi pitänyt valita, pelaaja sanoo.

IS tavoitti keskiviikkona kourallisen Naisleijonien pelaajia, joista suurin osa sanoi mielipiteekseen, että Räty olisi pitänyt valita joukkueeseen. Muutama pelaaja ei halunnut ottaa asiaan kantaa edes nimettömänä.

Kukaan IS:n tavoittamista pelaajista ei ilmaissut mielipiteekseen, että Rädyn pudottaminen oli oikea ratkaisu.

32-vuotiasta espoolaista pidetään edelleen maailman parhaana naismaalivahtina.

Noora Räty ja Pasi Mustonen ovat piikitelleet toisiaan mediassa kuluvan kiekkokauden aikana.

Miksi Rätyä ei mielestäsi valittu olympialaisiin?

– Pasi (Mustonen) ei vain päässyt yli viime syksystä, yksi maajoukkuepelaaja sanoo ja tarkoittaa mediassa vellonutta valtataistelua.

Räty kieltäytyi elokuulle siirretyistä MM-kisoista vedoten työkiireisiinsä. Mustonen koki tulleensa petetyksi.

Mustonen ei kutsunut Rätyä marraskuun testiotteluihin Kanadaa vastaan, mutta joulukuun olympialeirillä maalivahti oli mukana. Hän piti Tshekkiä vastaan pelaamassaan harjoitusottelussa nollapelin.

– Pasi ei usko, että Noora olisi hyvä joukkuepelaaja, jos hän ei ole kisoissa ykkösmaalivahti. Se taas on väärää tietoa, etteikö hän olisi hyvä joukkuepelaaja, yksi maajoukkuepelaaja jatkaa.

Onko Räty hyvä joukkuepelaaja?

– Mielestäni on. Toki hän on introvertti ja keskittyy omaan suoritukseensa, mutta niinhän se maalivahdilla on tärkeintä.

Suomen ykkösmaalivahti Pekingin kisoissa on Anni Keisala, joka teki kansainvälisen läpimurtonsa viime MM-kisoissa, joista Räty kieltäytyi. Toinen pelaava maalivahti on viime MM-kisojen tapaan Meeri Räisänen.

Anni Keisala (vasemmalla) ja Meeri Räisänen (taustalla) ovat Suomen pelaavat maalivahdit Pekingissä. Eveliina Mäkinen (oikealla) tai Jenna Silvonen noussee kolmosvahdiksi.

Olympialeirin ulkopuolelta kolmosvahdiksi noussee Jenna Silvonen tai Eveliina Mäkinen.

IS:n tietojen mukaan Mustonen on tarjonnut Rädylle kotiin jäävän varamaalivahdin paikkaa. Tiedossa ei vielä ole, ottaako Räty roolin vastaan.

Mahdollisten koronatartuntojen takia joukkueen tilanne voi muuttua nopeasti.

Räty pelasi tähänastisen sarjakauden Hämeenlinnan Pallokerhossa, jossa hänen tilastonsa ovat koko naisten liigan parhaat. Olympialaisten jälkeen Räty siirtyy Venäjän liigassa pelaavaan kiinalaisjoukkueeseen KRS Vanke Rays Shenzheniin.

Mustosen päätös jättää Räty ulos kisoista on aiheuttanut valtaisan kohun, mutta ratkaisulle löytyy naiskiekon ytimestä myös ymmärtäjiä.

– Omalla listallani Räty olisi ollut, mutta ymmärrän täysin, että häntä ei valittu, sanoo entinen maajoukkuepelaaja Linda Leppänen, joka pelaajaurallaan tunnettiin sukunimellä Välimäki.

– Meeri ja Anni pelasivat molemmat erittäin onnistuneet MM-kisat, joten olisi ollut vaikeaa tiputtaa heistä kumpaakaan ulos joukkueesta. Kolmella ”ykkösveskalla” en itsekään lähtisi olympialaisiin.

Entinen maajoukkuepelaaja Linda Leppänen (ent. Välimäki) ymmärtää Pasi Mustosen ratkaisun.

Rädyn viimeiset arvokisat olivat Espoon vuoden 2019 MM-kisat, joissa hän torjui Suomen sensaatiomaisesti hopealle.

Nykyään Ilveksen naisten liigajoukkuetta luotsaava Leppänen näkee Naisleijonien maalivahtitilanteen myönteisenä.

– Tämän voisi myös kääntää positiiviseksi ongelmaksi, että on varaa jättää kisoista pois niinkin hyvä maalivahti kun Noora, hän huomauttaa.

IS tavoitti tiistaina päävalmentaja Mustosen, joka ei halunnut kommentoida Rädyn tilannetta.

– Torstaina on lehdistötilaisuus, Mustonen kuittasi.

Pekingin olympiaturnaus alkaa Naisleijonien osalta 3. helmikuuta ottelulla Yhdysvaltoja vastaan.