Ex-liigakiekkoilija löi naista Tampereen poliisiasemalla

Uhri oli lupa-asioiden vuoksi asemalle tulleelle kiekkoilijalle entuudestaan täysin tuntematon. Nainen puuttui kiekkoilijan rasistiseen nimittelyyn.

Jääkiekon SM-liigassa viime vuosituhannella pelannut yli viisikymppinen mies syyllistyi pahoinpitelyyn joulukuussa 2020 Tampereella. Rikos tapahtui Sisä-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman asiakaspalvelutiloissa.

Ex-kiekkoilija oli tullut poliisiasemalle hoitamaan lupa-asioitaan. Aseman odotustilana toimivassa aulassa oli samaan aikaan muitakin asiakkaita.

Aulassa oli muun muassa etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö, jota ex-kiekkoilija nimitteli rasistisesti. Paikalla niin ikään asiakkaana ollut noin 60-vuotias tamperelaisnainen puuttui ex-kiekkoilijan sanomisiin.

Tilannetta seurasi sanaharkka, jonka yhteydessä ex-kiekkoilija löi naista syytteen mukaan nyrkillä. Oikeudessa mies väitti vain tönäisseensä asianomistajaa sormen päällä kasvoihin.

Asianomistaja arvioi itse saaneensa nyrkistä. Hän kertoi kivusta kasvoissa ja hampaissa.

Koska asia oli kiistanalainen, Pirkanmaan käräjäoikeus tutki tapahtunutta valvontakameran tallenteelta. Videokuvan perusteella ei saatu varmuutta siitä, oliko vastaajan käsi nyrkissä.

Selväksi tuli kuitenkin, että mies löi naista. Oikeus kirjasi ratkaisuunsa lyönnin tapahtuneen kahdella sormella.

– Videolta ilmenee, että (asianomistaja) horjahtaa osuman johdosta, mikä tukee sitä, että osuma on on ollut voimakas ja sitä voidaan kuvata lyöntinä. Videolta ilmenee, että (asianomistaja) selvästi pitelee iskun jälkeen päätään. Uskottavaa on, että teosta on aiheutunut (asianomistajan) kertomaa kipua, Pirkanmaan käräjäoikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Oikeuden mukaan rikos kohdistui tuntemattomaan ilman hyväksyttävää syytä. Vammojen oikeus ei kuitenkaan katsonut olleen kovin vakavia.

Tampereen seudulla asuva mies tuomittiin pahoinpitelystä 35 päiväsakkoon, mikä tiesi 560 euron laskua. Vastaaja määrättiin maksamaan naiselle kipukorvauksia 200 euroa.

Sormilyönti maksoi ex-kiekkoilijalle oikeudenkäyntiin liittyvine kuluineen kaikkiaan lähes 1900 euroa.

Mies kiekkoili SM-liigan lisäksi useita kausia ammatikseen ulkomailla.