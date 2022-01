Leijonien ensimmäinen MM-kultavahti riitaantui ex-työnantajansa kanssa.

Jääkiekkolegenda Jarmo Myllys on haastanut kasvattajaseuransa Savonlinnan Pallokerhon oikeuteen.

Myllys toimi viime kaudella Mestiksessä pelaavan SaPKon valmentajana, kun seura lomautti sekä hänet että päävalmentaja Pasi Räsäsen marraskuussa 2020. Heidän lomautustaan pidennettiin joulukuussa.

Myllyksen ja Räsäsen määräaikaiset työsopimukset päättyivät keväällä 2021.

Nyt molemmat valmentajat hakevat SaPKolta vahingonkorvauksia oikeusteitse, sillä he pitävät lomautuksiaan laittomina. Asia ilmenee oikeuteen toimitetusta kanteesta.

SaPKon pässipaidat ovat tuttu näky Mestiksessä. Kuva Suomen Cupin ottelusta vuodelta 2020.

Tapahtumat saivat alkunsa 24. marraskuuta 2020, kun SaPKo antoi lomautusilmoitukset Räsäselle ja Myllykselle. Koronapandemian takia tehdyn väliaikaisen lakimuutoksen myötä määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen oli tuolloin mahdollista.

Lomautukset olivat voimassa 31. joulukuuta 2020 asti. SaPKo päätti lomautuksen pidentämisestä 22. joulukuuta. Uusi lomautus oli voimassa toistaiseksi ja siihen asti, että koronan takia keskeytetty Mestis-kausi jatkuisi. Arvio lomautuksen kestosta oli 90 päivää. SaPKo ei kuitenkaan enää jatkanut kautta vaan jätti sen kesken vedoten taloudellisiin syihin.

Räsäsen ja Myllyksen mielestä seura lomautti heidät laittomasti 1. tammikuuta 2021 alkaen ja on velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon eli menetetyn palkan ja lomakorvaukset kyseiseltä ajalta.

Päävalmentaja Räsänen vaatii erinäisiä korvauksia noin 17 000 euron edestä. Myllys vaatii korvauksia 6 346,29 euroa.

Lisäksi molemmat vaativat SaPKoa korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa, joita on tähän mennessä kertynyt 4 500 euroa.

Vastauksessaan Savonlinnan Pallokerho Oy eli SaPKo ilmoittaa vastustavansa Räsäsen ja Myllyksen vaatimuksia lähes kaikilta osin. SaPKo vaatii käräjäoikeutta hylkäämään vaatimukset.

SaPKo myös vaatii entisiä valmentajiaan korvaamaan seuralle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

SaPKo kokee, että se on toiminut lain edellyttämällä tavalla ilmoittaessaan uusista lomautuksista. Seuran mielestä kyseessä on yhdenjaksoinen lomautus, jota on vain jatkettu uudella lomautusilmoituksella.

Asialle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

Savonlinnassa syntynyt Myllys, 56, tunnetaan entisenä huippumaalivahtina, joka torjui Suomelle sen historian ensimmäisen jääkiekon miesten maailmanmestaruuden vuonna 1995.

Jarmo Myllys oli juhlittu leijonasankari vuonna 1995.

Pelaajauransa jälkeen hän on toiminut kotikaupunkinsa Mestis-joukkueen valmentajana kausilla 2015–19 sekä lomautukseen päättyneellä kaudella 2020–21. SaPKo on jäädyttänyt Myllyksen pelinumeron 35.

Tällä kaudella Myllys valmentaa Itävallassa, jossa hän operoi Alppiliigassa pelaavan VEU Feldkirchin maalivahtivalmentajana.

– En halua lähteä kommentoimaan keskeneräistä juttua, Myllys sanoi Ilta-Sanomille hänen ja SaPKon välisestä rahariidasta.