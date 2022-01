Tunteet kuumina! Leijonahyökkääjä ja Ruotsin MM-kultakapteeni ottivat yhteen – vain suomalaiselle seuraamuksia: ”Meni huuruun”

Juhani Tyrväinen sai pelikieltoa lyötyään Joel Lundqvistia.

SHL kertoi perjantaina, että Luulajan eli Luleå HF:n hyökkääjä Juhani Tyrväinen on asetettu kahden ottelun pelikieltoon.

Tyrväinen sai torstaina ottelussa Frölundaa vastaan pelirangaistuksen, kun hän löi Joel Lundqvistia ottelun loppusummerin jälkeen takaapäin.

Keskushyökkääjät ottivat yhteen b-pistealoituksen jälkeen. Videokuvan perusteella on tulkittavissa, että Lundqvist keihästi Tyrväistä. Ruotsalainen Frölundan legenda selvisi kuitenkin rangaistuksetta. Hänen nähtiin yrittäneen pelata kiekkoa.

– En voi paljoa valittaa, Tyrväinen sanoo IS:lle omasta pelikiellostaan.

Tyrväinen kertoo, että Lundqvistin maila iskeytyi suomalaista alavatsaan.

– Videolta sitä ei kunnolla näe, mutta itse toki tunsin mitä hän yritti, Tyrväinen sanoo.

– Meni vähän huuruun ja yritin antaa muikkarin. Sen olisi voinut tehdä toisellakin tavalla, mutta näin kävi nopeassa tilanteessa tunteiden kuumentuessa. Harmi, että tuli pelikieltoa.

Lundqvist on Tyrväiselle tuttu taistelupari.

– Joka pelissä on vääntöä, sellaista mikä kuuluu peliin. Hän on vähän samantyyppinen pelaaja kuin minä.

Lundqvist, 39, on NHL:n maalivahtilegendan Henrik Lundqvistin kaksoisveli. Hän on paitsi kipparoinut pitkään Frölundaa ollut myös muun muassa Ruotsin MM-kultajoukkueen kapteeni 2017.

Luulaja kuittasi ottelusta niukan 1–0-voiton.

Kevään 2019 maailmanmestari Tyrväinen, 31, pelaa Luulajassa kolmatta kauttaan. Hän teki viime kesänä kevääseen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen ja yleni joukkueen varakapteeniksi.

Leijonahyökkääjän kuluneen kauden saldo on 4+11 pistettä 21 SHL-ottelusta. Luleå HF on tuloksellisesti tahmean alun jälkeen noussut viime vuosilta tuttuun tapaan liigan kärkikahinoihin ja on sarjataulukon kakkospaikalla.