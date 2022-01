Sisäpiiritoimittaja paljasti nimilistan – Jokerien ”Mr. Helsinki” sai kutsun Yhdysvaltain olympiajoukkueeseen

Toimittajan mukaan Yhdysvaltain olympiajääkiekkojoukkueen runko on vuotanut julkisuuteen.

Brian O’Neill (toinen oikealta) on ollut kuluvalla kaudella Jokereiden paras pistemies.

Yhdysvaltain miesten jääkiekkojoukkueen runko Pekingin olympialaisiin on vuotanut julkisuuteen, kertoo jääkiekkotoimittaja Frank Seravalli.

Jääkiekkosivusto Daily Faceoffille kirjoittava Seravalli julkaisi torstai-iltana Twitterissä kuvan 15 pelaajan listasta, jotka väitetysti on kutsuttu Yhdysvaltain olympiajoukkueeseen.

Seravallin mukaan kaikki listatut pelaajat eivät ole vahvistaneet lähtevänsä Pekingin olympiakisoihin. Seravallin paljastaman pelaajalistan perusteella Yhdysvaltain joukkue koostuu yliopistopelaajista ja KHL-ammattilaisista.

KHL-pelaajista listalla ovat Torpedon Ken Agostino ja Andy Miele, Kazanin Steven Kampfer ja Helsingin Jokereiden Brian O’Neill. Suomeen mieltynyt ja hyvin kotiutunut O’Neill pelaa Jokereissa jo kuudetta kautta.

33-vuotias O’Neill on ollut tällä kaudella Jokereiden paras pistemies. Hän on tehnyt 40 ottelussa yhdeksän maalia ja yhteensä 40 tehopistettä. KHL:n pistepörssissä O’Neill on 12:s.

Yhdysvaltain väitetty pelaajaryhmä on vaisu. Mukana on kahdeksan yliopistopelaajaa, joista nimekkäimmät ovat Michiganin hyökkääjä Matty Beniers ja North Dakotan puolustaja Jake Sanderson.

Molemmat pelaajat ovat edustaneet Yhdysvaltoja kaksissa edellisissä nuorten MM-kisoissa. Viime vuoden puolella koronaviruksen takia keskeytetyissä kisoissa Sanderson oli joukkueensa kapteeni.

Ottawa Senators varasi Sandersonin vuoden 2020 varaustilaisuudessa numerolla viisi. Beniers puolestaan huudettiin toisena Seattle Krakenin riveihin viimeisimmässä NHL:n varaustilaisuudessa.

Miesten jääkiekkoturnaus Pekingissä pelataan 9.–20. helmikuuta. Suomen joukkue julkistetaan 20. tammikuuta.