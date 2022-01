Nyt puhuu Venäjän päävalmentaja – kiistää väitteet nuorten kiekkoilijoiden kohulennon tapahtumista: ”Mahdotonta”

Venäjän päävalmentajan mukaan joukkueen jäsenet käyttäytyivät normaalisti.

Lauantain jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisojen paluulennosta Kanadasta ei puuttunut käänteitä. Ensin uutisoitiin, kuinka Tshekin ja Venäjän joukkueet heitettiin koneesta ulos huonon käytöksen takia.

Myöhemmin Tshekin joukkueenjohtaja väitti, että heidät oli sekoitettu venäläisiin samanväristen collegepaitojen takia, eikä joukkueella ollut mitään tekemistä huonosti käyttäytyneiden pelaajien kanssa.

Calgarystä Frankfurtiin lentäneessä koneessa oli mukana lopulta vain Suomen joukkue. Venäläislehti väitti, että juovuksissa ollut Nuorten Leijonien joukkueen jäsen olisi oksentanut omiin jalkoihinsa ennen kuin kone tyhjennettiin.

Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen tyrmäsi väitteen totaalisesti.

Nyt sama venäläislehti Sport-Express on haastatellut Venäjän päävalmentajaa Sergei Zubovia kohulennon tapahtumista.

Zubovin mukaan joukkue heitettiin ulos koneesta lähinnä siksi, ettei kaikki pitäneet kasvomaskeja oikein kasvoillaan. Hän kiistää alkoholin käytön ja vakuuttaa Venäjän joukkueen pelaajien käyttäytyneen normaalisti.

Venäläisvalmentaja kertoo kuulleensa muilta, että suomalaispelaaja olisi voinut pahoin koneessa, mutta ei tiedä oliko tämä ollut humalassa.

Zubov pitää naurettavana tshekkien väitettä siitä, että heidät olisi sekoitettu huonosti käyttäytyneisiin venäläisiin samanväristen paitojen takia.

– Jokaisella delegaatiolla on tietty määrä ihmisiä, lipuissa lukee nimet ja meidän asuissa on eri logot ja kirjoitukset. On yksinkertaisesti mahdotonta sekoittaa joukkueet, Zubov väittää venäläislehdelle.