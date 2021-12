Kalervo Kummola harmittelee nuorten MM-kisojen kohtaloa – tätä asiaa hän hämmästelee erityisesti

Kalervo Kummolaa kiinnostaa, mitä Kanadassa tapahtui ja miten kisojen keskeyttämispäätökseen päädyttiin.

Kalervo Kummolan mielestä on suuri harmi, että nuorten MM-kisat loppuivat ennen aikojaan.

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisoja ehdittiin pelata vain kolme päivää, ennen kuin tapahtuma jouduttiin lyömään säppiin lukuisten koronatapausten takia. Tuossa vaiheessa oli tartuntojen takia jouduttu perumaan kolme ottelua vuorokauden sisällä.

Kisajärjestäjät ovat saaneet reippaasti kritiikkiä siitä, että joukkueille rakennettu ”kupla” ei oikeastaan ollut kupla.

Kisat järjestettiin Kanadan Edmontonissa ja Red Deerissä.

Kanadan tapahtumat saivat hiljattain Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtajan paikalta väistyneen Kalervo Kummolan hämmästymään.

– Kun ei tiedä kaikkia yksityiskohtia niin ihmetyttää tietysti. Viime vuonna oli kupla, joka toimi. Ja kun silti tuli tapauksia, nämä pelaajat eristettiin. Mitä siellä nyt sitten on tapahtunut? Vähän ilmeisesti homma lähtenyt käsistä, Kummola sanoo IS:lle.

– Harmin paikka. En oikein ymmärrä vielä näillä tiedoilla, miksei niitä (tartunnan saaneita) kavereita eristetty viime vuoden tapaan ja miksi kupla ei toiminut. Miksi pelaajat sitten piti tuoda sinne 15. päivä, jos ei kerran ollutkaan kuplaa?

Kokenut liittojyrä korostaa olevansa toisen käden tiedon varassa. Aikaeron takia hän ei ole ehtinyt olla vielä yhteydessä Suomen joukkueenjohtoon Kanadassa.

Yksi asia harmillisessa vyyhdissä kiinnostaa Kummolaa erityisesti.

– Mikä on Kanadan viranomaisten osuus? Jos viranomaiset lopettivat kisat, Kanadan liiton pitäisi tiedottaa asiasta selkeästi, ettei haukuta väärää puuta.

– Luulen että päätöstä ovat olleet tekemässä kaikki: kisajärjestäjät, kansainvälinen liitto ja viranomaiset. Asia pitäisi kuitenkin tuoda selkeästi julki.

Kisojen keskeytyminen on kova isku IIHF:lle myös taloudellisesti. Tapahtuma kuuluu miesten MM-kisojen ohella rahallisesti liiton tärkeimpiin.

– Kyllä se on merkittävä isku. Liitolla on Kanadan kanssa pitkäaikainen sopimus, kisat pelataan kahtena vuotena kolmesta Kanadassa. Puhutaan miljoonista per vuosi, Kummola avaa.

Myös kisojen tv-sopimukset ovat merkittäviä. Kansainvälinen liitto ei ole ainoa, joka joutuu kärsimään.

– Mitähän kansallisten liittojen tv-kumppanit sanovat, kun keskeytetään kesken kaiken? Varmaan ovat sekä tv-kanavat että -katsojat pettyneitä, Kummola pohtii.

Suomen jääkiekkoliiton tv-kumppanille Discoverylle viime viikot ovat olleet kipeitä, kun ensin NHL vetäytyi pelaajineen olympialaisista ja sitten nuorten MM-kisat loppuivat kesken.

– Älä muuta sano. Varmaan aika pitkälti nämä olleet pontimena, että sopimus on ylipäätään tehty.

IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif on ilmoittanut, että liitto selvittää mahdollisuutta pelata nuorten kisat loppuun myöhemmin. Venäläiselle Championat.comille hän kertoi, että mahdollinen ajankohta olisi ensi kesäkuu.