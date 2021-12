Nuorten MM-kisojen koronafarssin syistä paljastus – Ruotsin pelaajat kertoivat kisahotellin oloista

Nuorten MM-kisojen ”hotellikupla” on herättänyt ihmetystä.

Kanadasta kantautui keskiviikkona synkkiä kiekkouutisia: alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisat päädyttiin keskeyttämään koronaviruksen vuoksi.

Ensin otteluita peruttiin, mutta kun koronatartuntoja oli paljastunut Yhdysvaltojen, Tshekin ja Venäjän joukkueissa Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti viheltää pelin poikki.

Syyttävä sormi on osoittanut järjestäjien suuntaan. Esimerkiksi Suomen päävalmentaja Antti Pennanen moitti järjestäjien toimintaa.

– Olen vihainen siksi, ettei tämä ollut covid-ongelma, vaan ongelma oli siinä, että nämä olivat huonosti johdetut kisat, Pennanen kommentoi IS:lle sen jälkeen, kun tieto kisojen keskeyttämisestä oli kantautunut myös Nuorten Leijonien leiriin.

Kesken jääneet kisat pelattiin Kanadassa Edmontonissa ja Red Deerissä.

Erityistä hämmästystä on aiheuttanut se, ettei kisoissa tuntunutkaan olevan muista korona-ajan kisoista tuttua kuplaa.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo, että Red Deerissä Yhdysvaltojen ja Ruotsin joukkueiden asuttamassa hotellissa oli järjestetty yli 100 hengen häät. Muiden hotellivieraiden liikkumista ei myöskään ollut mitenkään rajattu. Kisakupla petti siis pahasti hotellissa, kun pelaajat törmäsivät muihin vieraisiin.

– Se (”hotellikupla”) olisi voitu hoitaa paljon paremmin. Olemme nähneet ihmisiä juoksentelemassa ympäriinsä ilman maskeja. IIHF:n olisi pitänyt hoitaa tämä paremmin, ruotsalaispuolustaja Simon Edvinsson kommentoi Aftonbladetille.

– Ei hotellissa ollut kummoista kuplaa. Joukkueena me emme ole saaneet tehdä juuri mitään ja enimmäkseen istuimme huoneissamme. Mutta muut ihmiset juoksentelivat sisään ja ulos hotellista. Hotellissa on jopa kampaamo, jota ihmiset käyttävät. Se ei ehdottomasti ole ollut mikään kupla, hyökkääjä Åke Stakkestad komppasi.

Ruotsi voitti molemmat ottelunsa, jotka se ehti MM-kisoissa pelata. Venäjä kaatui 6–3, Slovakia 3–0.

The Athleticin toimittaja Corey Pronman twiittasi, että yksi Red Deerin hotellissa asunut eurooppalaisjoukkueen taustahenkilö oli kutsunut hotellin koronaprotokollia ”naurettaviksi”. Joukkueen kerrotaan myös törmänneen häävieraisiin.

Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen kommentoi IS:lle omia näkemyksiään siitä, miksi kupla petti. Suomi pelasi ottelunsa Edmontonissa, jossa samaiset alle 20-vuotiaiden kisat vuosi sitten pelattiin kuplaolosuhteissa ilman tartuntoja ja otteluperuutuksia.

– Sen verran voin valottaa, että tänään järjestäjät ovat muuttaneet keskustelun niin, että me emme olekaan kuplassa, vaan olemme ”special environmentissa”. Eli emme voi tietää, ketä kaikkia hotelli- tai hallihenkilökunnasta testataan, Oikarinen sanoi keskiviikkona ennen kuin lopullinen päätös kisojen perumisesta oli tehty.

– Viime vuoteen erona on se, että nyt meidän hotellissamme asuu muitakin ihmisiä kuin joukkueet. Me voimme vaikuttaa vain omaan tekemiseemme, se on kaiken A ja O.

Suomi aloitti kisat vahvasti. Nuoret Leijonat kaatoi Saksan maalein 3–1 ja perään Itävallan 7–1.

Keskiviikkona Suomen oli tarkoitus kohdata Tshekki, mutta tuo ottelu ehdittiin perua Tshekin joukkueessa paljastuneen tartunnan vuoksi. Lopulta koko turnaus keskeytettiin.