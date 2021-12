Nuorten MM-kiekkoturnausta yritetään jatkaa kesällä – ”Emme aio luovuttaa”

IIHF:n puheenjohtaja ilmoitti, että kesken jäänyttä MM-turnausta yritetään jatkaa ensi kesänä.

Kanadan Albertassa pelatusta jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnauksesta tuli täysi farssi.

Turnauskupla – jos sellaista koskaan olikaan – petti, ja muutama positiivinen koronatestitartunta sotki suunnitelmat.

Keskiviikkona, vain kolmen pelipäivän jälkeen ilmoitettiin, että turnaus keskeytetään ja joukkueet passitetaan kotiin.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif kuitenkin ilmoitti keskeytyspäätöksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että suunnitelmana on jatkaa kesken jäänyttä turnausta tulevana kesänä.

– Tämä ei ole ohi. Peruimme kyllä tämän tapahtuman, mutta emme aio luovuttaa. Pohdimme, miten voisimme toteuttaa tämän tapahtuman, jos se on mahdollista, Tardif sanoi.

– Ehkä meillä on vielä kiva yllätys. Työskentelemme sen eteen seuraavan kuukauden aikana.

Tardifin mukaan IIHF ja järjestäjäorganisaatio ovat ”erittäin motivoituneita” löytämään ratkaisun, jolla turnaus saadaan pelattua.

– Sen pitäisi olla toukokuun miesten MM-turnauksen jälkeen. Onko se sitten kesäkuussa, heinäkuussa vai elokuussa, sitä en tiedä, Tardiff sanoi.

Suomen joukkueen GM Kimmo Oikarinen ei ollut erityisen toiveikas jatkamissuunnitelmien suhteen.

– Meille sanottiin, että tammikuussa he miettivät, voidaanko tätä myöhemmin pelata uudestaan, Oikarinen sanoi Jääkiekkoliiton haastattelussa heti keskeytyspäätöksen jälkeen.

– Oma tunne on, että se on aika mahdoton ajatus. Pelaajat eivät ole Jääkiekkoliiton omaisuutta. Aika vaikea olisi kuvitella, että tämä ikäluokka tai ainakaan nämä pelaajat saataisiin uudestaan. Kun ei tiedetä, kuka missäkin on.

Kuten Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen myös Oikarinen oli sitä mieltä, että turnausjärjestelyissä oli paljon toivomisen varaa.

– Ennen kaikkea olen pettynyt (keskeytys)päätökseen ja pettynyt siihen, miten tätä turnausta on johdettu. Ainakin tästä pystytään paljon oppimaan, mitä kannattaisi tulevaisuudessa tehdä toisin.