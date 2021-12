MM-kisojen koronafarssi paisuu – Nuorten Leijonien GM häkeltyi: ”Me emme olekaan kuplassa”

Koronakaaos uhkaa jääkiekon nuorten MM-kisoja.

Edmontonissa pelattavissa nuorten MM-kisoissa on jouduttu perumaan kaksi ottelua kahden päivän sisään.

Ikävä uutinen saavutti Nuorten Leijonien GM:n Kimmo Oikarisen paikallista aikaa kello 09.05 keskiviikkoaamuna.

Nuorten Leijonien oli tarkoitus kohdata kolme tuntia myöhemmin nuorten MM-kisojen kolmannessa ottelussa Tshekki, mutta toisin kävi.

Tshekin joukkueen yhdellä pelaajalla todettiin positiivinen koronatestitulos, minkä seurauksena Tshekin joukkue joutui vuorokauden karanteenin ja ottelu peruttiin.

Oikarinen kertoi uutisen ensimmäisenä Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennaselle.

– Olimme hetken kahdestaan hiljaa, ja sitten totesimme, että no, aikataulutetaan tämä päivä uusiksi. Mennään kello 13 jäälle ja aletaan suunnata katseet kohti Kanadaa (uudenvuoden aaton vastustaja), Oikarinen kommentoi Ilta-Sanomille.

Ilmapiiri Suomen pelaajien keskuudessa pysyi korkealla, vaikka odotettu pelipäivä meni mönkään.

– Sen mitä näin jätkiä hotellilla, niin pojat vain naureskelivat. Ammattilaiset osaavat suhtautua vallitsevaan tilanteeseen hyvin, Oikarinen ilmoitti.

– Minulla on äärettömän hyvä kutina tästä joukkueesta. Joukkueesta huokui jo eilen treeneissä se, että tänään kaikki ovat intoa täynnä. Aamupalallakin näytti siltä, että tänään leijona lentää jäällä, mutta nyt pitää ottaa vähän happea ja ladata samanlainen henki Kanada-peliin.

Kahden päivän sisään on jouduttu perumaan jo kaksi MM-ottelua. Tiistaina USA joutui koronakaranteeniin, minkä seurauksena Sveitsi sai luovutusvoiton.

Kun tieto Tshekin pelaajan koronatartunnasta tuli julki, kisaorganisaatio järjesti maajoukkueiden johtohenkilöille kokouksen, jossa päivitettiin koronatilannetta.

– Siellä käytiin läpi sääntöjä ja protokollaa sekä keskusteltiin siitä, että pääseekö USA pelaamaan keskiviikkona vai ei. Meidän pelimme oli kohtuullisen selvä, että se perutaan, selvitti Oikarinen.

Koronaturvallisuuteen liittyvät säännöt ovat muuttuneet tiuhaan turnauksen aikana, mikä on hämmentänyt monia.

– Tällä hetkellä säännöt ovat sellaiset, että mikäli joukkueessa todetaan positiivinen tartunta, koko joukkue joutuu 24 tunnin eristykseen ja jokaisen joukkueen jäsenen pitää tehdä kaksi negatiivista testiä, jotta vapautuu karanteenista, Oikarinen selvitti.

Jos jatkotestit reputtaa, henkilö joutuu 10 vuorokauden karanteeniin.

– Esimerkiksi USA:n joukkueesta molemmilla pelaajilla todettiin toisissakin testeissä positiivinen tulos, joten heillä on 10 vuorokauden karanteeni.

Vuosi sitten nuorten MM-kisat pelattiin Edmontonissa kuplaolosuhteissa ilman tartuntoja ja otteluperuutuksia.

Miksi kupla on pettänyt tällä kertaa?

– Sen verran voin valottaa, että tänään järjestäjät ovat muuttaneet keskustelun niin, että me emme olekaan kuplassa, vaan olemme ”special environmentissa”. Eli emme voi tietää, ketä kaikkia hotelli- tai hallihenkilökunnasta testataan, Oikarinen sanoi.

– Viime vuoteen erona on se, että nyt meidän hotellissamme asuu muitakin ihmisiä kuin joukkueet. Me voimme vaikuttaa vain omaan tekemiseemme, se on kaiken A ja O.

Oikarinen jutteli otteluperuutuksen jälkeen Tshekin joukkueen GM:n kanssa. Tartunnan saanut pelaaja oli ”tyrmistynyt” positiivisesta testituloksesta.

– Juttelin kollegan kanssa tästä, ja hän ei tajunnut, mistä tämä tartunta on voinut tulla, koska he ovat myös huolehtineet kaikki vimpan päälle. Tämä juttu ei mennyt hänen ymmärrykseensä, Oikarinen kertoi.

– Harmittaa pelaajan puolesta ja se syyllisyydentunne, mitä yksittäisellä pelaajalla on. Ei ole kiva tilanne.