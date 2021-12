Kanada takoi karmeat murskaluvut Suomen MM-lohkossa – hyperlupaus ylsi Wayne Gretzkyn temppuun

Kanada löylytti 16-vuotiaan Connor Bedardin johdolla Itävaltaa 11–2.

Yhdysvaltojen luovutuksen jälkeen tiistain ainoaksi jääkiekon nuorten MM-turnauksen otteluksi jääneessä Kanadan ja Itävallan välisessä mittelössä paremmuudesta ei ollut pienintäkään epäselvyyttä.

Kisaisäntä Kanada pieksi piskuisen alppimaan jäänrakoon luvuin 11–2.

Jo avauserän jälkeen taululla komeilivat Kanadan johtolukemat 5–0.

Vaahteranlehtipaitojen paraatimarssia johti vasta 16-vuotias hyperlupaus Connor Bedard, joka teki neljä maalia.

Bedardista tuli TSN:n mukaan alle 20-vuotiaiden MM-historian nuorin neljä maalia yhdessä ottelussa tehnyt pelaaja.

Edellinen 16-vuotiaana hattutempun Kanadalle tehnyt pelaaja oli Wayne Gretzky, joka ylsi siihen kahdesti vuoden 1978 kisoissa.

– On ehdottomasti hienoa kuulla nimesi yhdessä ehkä kaikkien aikojen mahtavimman pelaajan kanssa, Bedard sanoi ottelun jälkeen.

– Tämä oli yksi ottelu, enkä usko, että teen 2 800 pistettä NHL:ssä. On kuitenkin hienoa kuulla nimeni hänen kanssaan. Se on hyvä, mutta meillä on vielä pitkä matka tässä turnauksessa, Bedard jatkoi.

Connor Bedard on saapunut valokeilaan, ja hän pysyy siellä pitkään.

BedarDIA pidetään jopa kiekkomaailman suurimpana lupauksena sitten kaimansa Connor McDavidin.

Hype Bedardin ympärillä on jo valtaisaa, vaikka hänet voidaan varata NHL:ään vasta kesän 2023 varaustilaisuudessa. Tuon draftin toinen supernimi on niin ikään käynnissä olevassa turnauksessa mukana oleva Venäjän ykköspyssy Matvei Mitshkov.

16-vuotiaana Kanadan U20-joukkueeseen mukaan pääseminen on hyvin harvinaista.

Ennen Bedardia kunnian oli saanut vain kuusi pelaajaa: Gretzky (1978), Eric Lindros (1989), Jason Spezza (2000), Jay Bouwmeester (2000), Sidney Crosby (2004) ja McDavid (2014).