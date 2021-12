Nuorten MM-kiekossa katastrofin ainekset, maailmanmestari ulos turnauksesta? – ”Sehän siinä vaarana on”

MM-kupla on pettänyt Albertassa.

Kanadan Albertassa käynnissä olevan jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen ympärille ilmaantui tiistaina synkkiä pilviä.

Turnauskupla petti, ja Yhdysvaltain joukkueen pelaajista kaksi antoi positiivisen testituloksen.

Koska tiivistahtisessa turnauksessa ei ole mahdollisuutta siirrellä otteluita, USA joutui antamaan Sveitsille luovutusvoiton.

– Jos jossakin joukkueessa todetaan tartunta, sen jälkeen joukkue menee 24 tunnin karanteeniin, jonka aikana jokaisella jäsenelle tehdään kaksi koronatestiä, Suomen joukkueen GM Kimmo Oikarinen kertoo IS:lle.

– Karanteenista vapautuu, jos antaa molemmista testeistä negatiivisen tuloksen.

Yhdysvaltojen on määrä pelata seuraava ottelunsa heti keskiviikkona Ruotsia vastaan.

Jos joukkueessa ilmenee paikallista aikaa tiistai-illan tai keskiviikkoaamun testeissä lisätartuntoja, se joutunee luovuttamaan myös Ruotsi-ottelun.

– No sehän siinä vaarana on, Oikarinen sanoo.

Hallitseva maailmanmestari voi jäädä otteluperuutusten takia jopa ulos pudotuspeleistä. Huomisen Ruotsi-ottelun jälkeen USA:lla on alkulohkossa jäljellä enää Venäjän kohtaaminen.

Yhdysvallat pelaa alkulohkoaan Red Deerissä, Nuorten Leijonien kisakaupunki on Edmonton.

Oikarinen kertoo, että Suomen joukkueen osalta kaikki on mennyt MM-turnauksessa toistaiseksi mallikkaasti.

Koronaprotokollaan liittyvät säännöt ovat kuitenkin muuttuneet jatkuvasti.

– En itsekään enää pysy kärryillä, kun nämä ovat muuttuneet jo niin monta kertaa, Oikarinen hymähtää.

Aluksi joukkueiden jäseniä oli tarkoitus testata vain kahden karanteenipäivän ajan sen jälkeen, kun he olivat saapuneet kisakuplaan.

– Sen jälkeen tuli päätös, että testataan 26. päivään asti. Sitten tuli ilmoitus, että testataan 31. päivään asti kaikki joukkueiden jäsenet joka päivä.

– Aiemmin oli se sääntö, että jos joku saa tartunnan, niin tartunnan saanut ja hänen huonekaverinsa eristetään. Mutta nyt on muuttunut niin, että kaikki joukkueen jäsenet eristetään.

Yhdysvaltojen joukkueen koronatapausten myötä ilmassa ovat katastrofin ainekset nuorten MM-kisojen suhteen.

Oikarinen ei kuitenkaan halua spekuloida vielä sillä, että koko lupaavasti alkanut turnaus vesittyisi.

– En halua siihen uskoa. Kyllä turnaus tullaan pelaamaan. Enemmänkin mietin sitä, että jos tällaisia tapauksia nähdään pudotuspeleissä.

– Ikäväähän se siinä vaiheessa on, jos et pääse pelaamaan esimerkiksi MM-finaalia sen takia, että tulee positiivinen testi. Siitenhän koko reissu on mennyt hukkaan, Oikarinen sanoo.