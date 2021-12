Kommentti: Brad Lambertin, 18, huippuvire on jättipotti Nuorille Leijonille – Antti Pennanen otti riskin mutta osui kultasuoneen

Täysin puskista Nuorten Leijonien parhaaksi ja tehokkaimmaksi hyökkäyskolmikoksi onkin noussut Lambertin, Heleniuksen ja Koivusen muodostama nimellinen kolmosketju, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Etukäteen oli mahdotonta tietää, mitä päävalmentaja Antti Pennanen saisi MM-turnauksessa irti kohutusta Brad Lambertista, 18.

Vaisun alkukauden JYPissä pelannut Lambert ei mahtunut syksyllä edes Nuorten Leijonien ykkösjoukkueeseen MM-kisoihin valmistaviin otteluihin vaan putosi haastajaryhmään.

Portit ykkösjoukkueeseen aukesivat vasta seuratoveri Joakim Kemellin loukkaannuttua.

Huippukautta pelannut Kemell ei ole loukkaantumisensa jälkeen päässyt alkusyksyn kaltaiseen vireeseen, mutta Nuorten Leijonien kannalta loukkaantumisessa näyttäisi olleen myös hopeareunus.

Näyttöpaikan saanut Lambert pelasi hyvin Nuorten Leijonien riveissä ja paransi Kemellin poissaolon aikana peliään myös JYPissä.

Nousujohteiset otteet avasivat Lambertille ovet lopulliseen kisajoukkueeseen.

Nyt Lambert suorastaan liitää MM-jäillä valtavalla peli-ilolla, vaikka lähtökohtaisesti hän oli arvaamaton jokerikortti, jonka pelipaikka olisi aivan hyvin voinut olla liipaisimella, mikäli Lambert olisi sortunut turhaan puskemiseen ja virheisiin ensimmäisissä otteluissa.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Lambert pelaa tasapainoista jääkiekkoa: hän haastaa puolustajia, hyödyntää nopeustaitavuuttaan ja kuljettaa kiekkoa välillä pitkiäkin matkoja mutta osaa myös luopua kiekosta oikeilla hetkillä.

Huomionarvoista on, että verkkokalvoille ovat tässä turnauksessa painuneet nimenomaan Lambertin oivaltavat syötöt eivätkä niinkään näyttävät tempokuljetukset, joista nuorukainen on enimmäkseen tunnettu.

Lambertin huippuvire on onnekas jättipotti Pennaselle ja Nuorille Leijonille, sillä Suomen hyökkäyskalusto ei tänä vuonna pursuile yhtä paljon tehotalenttia kuin mihin on viime vuosina totuttu. Joukkueessa ei esimerkiksi ole yhtään ykköskierroksella NHL:ään varattua pelaajaa.

Kun vielä ykkössentteri Aatu Räty joutui jäämään sivuun, tuloksentekovastuu oli kasautumassa liikaa Roni Hirvosen, Kasper Simontaipaleen ja kenties Kemellin harteille.

Heräsi aiheellinen huolenaihe Nuorten Leijonien ratkaisupotentiaalista.

Täysin puskista Nuorten Leijonien parhaaksi ja tehokkaimmaksi hyökkäyskolmikoksi onkin noussut Lambertin, Samuel Heleniuksen ja Ville Koivusen muodostama nimellinen kolmosketju.

Itävaltaa vastaan kolmikko värkkäsi neljä maalia, Saksaa vastaan kaksi.

Lambertin tavoin myös Heleniuksen hirmuvire on yllättänyt, sillä hänenkin alkukautensa JYPissä on ollut nihkeä. Kaksimetrinen sentteri on tehnyt SM-liigassa vain yhden maalin, MM-turnauksessa jo kolme kahdessa ottelussa.

Etukäteen ketju vaikutti puolustussuuntaan jopa riski- ja virhealttiilta, vaikka Koivunen onkin pelannut erinomaisesti Kärpissä.

Niinpä ei ollut lainkaan todennäköistä, että JYPissä häviävää jääkiekkoa pelanneet nuorukaiset olisivat heti alusta alkaen kuin uudestisyntyneitä MM-jäillä ja kaappaisivat joukkueen reppuselkäänsä.

Nyt Nuoret Leijonat on saamassa Koivusestakin parhaan tuloksen irti, kun hän on löytänyt erinomaisen kemian JYPin kaksikon kanssa. Lambert–Koivunen on muodostumassa pelottavaksi tutkapariksi.

Kuuma tutkapari: Brad Lambert (vasemmalla) ja Ville Koivunen. Lambertilla on kasassa jo tehot 1+4, Koivusella 2+2 ja ketjun kolmannella lenkillä Samuel Heleniuksella 3+1.

Mestaruustavoitetta ajatellen on tärkeää, että myös muut ketjut pystyvät tuloksentekoon ja nähtyä parempiin peliesityksiin.

Nuoret Leijonat tarvitsee lisää tehoja Hirvoselta, Simontaipaleelta, Kemelliltä ja mielellään myös Roby Järventieltä, jolla on ollut vaikeuksia sujahtaa Nuorten Leijonien pelitapaan.

Jos kahden muunkin kärkiketjun peli solahtaa uomiinsa, Nuorilla Leijonilla onkin yhtäkkiä jalkeilla monisylinterinen hyökkäysarsenaali, joka ei ennakkopeloista poiketen olekaan parin pelaajan onnistumisten varassa.

Antti Pennanen uskalsi ottaa riskin erityisesti Lambertin mutta myös koko kolmosketjun kanssa ja näyttäisi osuneen kultasuoneen.