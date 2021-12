Antti Pennanen esitti suoran kysymyksen huippuketjulleen ennen MM-murskajaisia

Ville Koivunen, Samuel Helenius ja Brad Lambert ovat aloittaneet nuorten MM-turnauksen hurjalla tahdilla.

Yksi ketju on ollut toistaiseksi ylitse muiden.

Nuorten Leijonien ylivoimaisesti näkyvin ja paras ketju kahdessa ensimmäisessä MM-ottelussa on ollut Samuel Heleniuksen johtama nimellinen kolmosketju, jossa laidoilla taituroivat Ville Koivunen ja Brad Lambert.

Ketju oli pitelemätön maanantai-illan murskajaisissa Itävaltaa vastaan. Tulikuuma kolmikko värkkäsi neljä maalia 7–1-voitossa.

Kahden ottelun jälkeen ketju on mättänyt yhteensä 6+7=13 pistettä (Koivunen 2+2, Lambert 1+4, Helenius 3+1)

– Ketjua on itseasiassa vähän vaikea analysoida. Se on tullut vähän yllätyksenä, miten hyvä tuo ketju on ollut, päävalmentaja Antti Pennanen myönsi Ilta-Sanomille toisen voiton jälkeen.

Heleniuksen, 19, ja Lambertin, 18, syyskausi JYPissä oli vaikea, joten lähtökohdat eivät olleet optimaalisimmat, mutta MM-jäillä JYPin kaksikko on muodostanut toimivan koostumuksen Kärpissä läpimurtokautta pelaavan Koivusen, 18, kanssa.

– Heillä on hyvä itseluottamus tällä hetkellä, ja he ovat saaneet onnistumisia. Helenius on iso sentteri, joka voittaa kamppailuja. Oikealla puolella (Lambert) on vauhtia ja vasemmalla puolella (Koivunen) viisautta. Se ketju on ollut erittäin vahva, Pennanen sanoi.

Heleniukset ovat jättäneet toistaiseksi varjoonsa nimelliset ykkös- ja kakkosketjut. Etenkin Oliver Kapasen johtama kakkosketju on tuskaillut tehottomuuden kanssa.

Laidoilla pelaavat maalinälkäiset Joakim Kemell, 17, ja maanantain turnauksen avausottelunsa koronatartunnan jälkeen pelannut Roby Järventie, 19.

– Roby tuli hyvin sisään. Tiedämme Kemellin laukauksen ja lahjakkuuden. Heillä oli tässä ottelussa muutama hyvä paikka, josta olisi voinut tehdä maalin. Ensimmäiseksi peliksi yhdessä, he pelasivat hyvin. Robykin näytti paremmalta kuin viime vuonna, niin se on hyvä paikka kehittyä, Pennanen ilmoitti.

Pennanen näkee ketjussa hyviä aihioita jatkoa ajatellen.

– Korjattavat asiat ovat hyvin pieniä. Lähdetään korjaamaan niitä.

Pennanen jakoi Itävalta-voiton jälkeen kiitosta erityisesti pelaajiensa asenteesta. Hän otti esimerkiksi Heleniuksen ketjun, joka esiintyi vahvasti myös avausottelussa sunnuntaina Saksaa vastaan.

– Kysyin tänään ennen peliä heiltä, että mitäs tänään tulee? Puhallatteko ulos vai tuleeko hyvä peli? Hyvä tuli.