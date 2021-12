Leijonatuomio: MM-pomojen pahin painajainen toteutui – mutta kuka ihme menee paukkupakkaseen pelkissä shortseissa?

Suomi murskasi nuorten MM-turnauksen toisessa ottelussaan Itävallan.

Leijonaraadissa ovat Ilta-Sanomien toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Tony Pietilä.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Brad Lambert on aloittanut MM-turnauksen karmit kaulassa. Syyskausi JYPissä oli kaikkea muuta kuin helppo, mutta ennen kisoja Lambert sai juonesta paremmin kiinni liigajäillä. 17-vuotias suurlupaus on saanut turnaukseen lentävän lähdön (tehot 1+4). Kaikesta näkee, että itseluottamus on huipussaan. Lambert on ollut Suomen vaarallisin hyökkääjä toistaiseksi.

Tämä toimi

Samuel Heleniuksen johtama nimellinen kolmosketju on ollut kahdessa ottelussa Suomen selvästi paras ketju. Ville Koivunen ja Lambert pelaavat upeasti yhteen ja määrittävät tempon ketjun kiekolliseen peliin. Helenius tasapainottaa väkevästi kahden taiturin välissä ja tekee arvokasta tilaa. Tähän koostumukseen ei tarvitse kajota.

Tämä meni vihkoon

Kun ottelu päättyy 7–1-voittoon, vihkoon menneet asiat ovat vähissä, mutta joukkueiden tasoero huomioiden odotin enemmän ”kärkiketjuilta”. Suomen ykkös- ja kakkosketju jäivät pahasti Heleniuksen ketjun varjoon. Mahdollisia ketjuviilauksia kannattaisi harkita keskiviikon Tshekki-otteluun.

Tus ny itte selittään…

Tämän piti olla MM-turnaus, missä fanit palaavat halleihin, mutta kisoja uhkaa yleisöfiasko. Vajaat puolitoista vuotta sitten turnauksen liput myytiin loppuun muutamissa tunneissa, mutta järjestäjien painajainen toteutui juuri ennen turnausta, kun Albertan provinssi rajoitti yleisömäärän puoleen (Rogers Placessa 9 000 katsojaa) normaalista. Kanadan avausottelussa yleisöä oli vain 4 526.

Loppulause

Suomi on saanut käynnistellä koneitaan kahta heikkotasoista vastustajaa vastaan. Tulokset olivat odotettuja. Vakuuttavinta on kuitenkin tapa, jolla Suomi on pelannut kuusi erää. Vaikka vastassa oli vaatimattomia nippuja, Suomi ei nostanut missään vaiheessa jalkaa kaasulta, vaan pelasi kurinalaisesti viisikkona ilman junnumaista sooloilua.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Samuel Heleniuksen hyvä vire jatkuu. Nyt hän näyttää siltä pelaajalta, jota on povattu NHL-kaukaloihin. Isokokoinen jässikkä rytmittää hyvin peliä ja hakeutuu vetopaikoille, kun liukasliikkeiset ja oivaltavat laiturit Brad Lambert ja Ville Koivunen tekevät taikojaan ja tarjoavat namupasseja.

Tämä toimi

Toinen vakuuttava esitys Nuorilta Leijonilta. Saksan ja Itävallan kampeaminen kumoon ei tuottanut Suomelle minkäänlaisia vaikeuksia. Muihin kärkimaihin verrattuna Suomen peli vaikuttaa jälleen todella kypsältä. Samalla kaavalla menestystä on tässä turnauksessa haalittu viime vuosina.

Tämä meni vihkoon

Liikaa jäähyjä. Suomella ei ollut missään vaiheessa mitään hätää, mutta silti Nuoret Leijonat otti viisi kaksiminuuttista. Jäähyilyyn ei ole varaa kovempia vastustajia vastaan, tai verkko pölissee omissa.

Tus ny itte selittään…

Kasper Simontaival (175 cm) tuuletti 3–1 maaliaan hyvin erikoisella tavalla lataamalla Itävallan häkkipäätä hanskalla päin näköä. Simontaipaleen puolustukseksi on toki sanottava, ettei hän raivostunut syyttä suotta. Itävaltalaisnuorukainen tönäisi suomalaishyökkääjää aivan turhaan sen jälkeen, kun tämä oli jo ehtinyt pyyhkäistä kiekon maaliin.

Loppulause

Kaksi ensimmäistä ottelua ovat tarjonneet positiivisia asioita, kuten flow-tilassa pelaavan kolmosketjun. Kovempia vastustajia vastaan Suomen on kuitenkin saatava enemmän apuja Oliver Kapasen johtamalta kakkosketjulta. Joakim Kemellillä ja Roby Järventiellä olisi potentiaalia parempaan, pieniä potentiaalisia välähdyksiä oli jo nähtävissä.

Lue lisää: Kommentti: Brad Lambertin, 18, yllättävä huippuvire on jättipotti Nuorille Leijonille – Antti Pennanen otti riskin mutta osui kultasuoneen

Tony Pietilä

Illan sankari

Suomen kolmosketju keräsi kehut avausottelussa ja sama virsi jatkuu. Muutkin koostumukset olivat hyvin pelissä mukana, mutta avauserän tärkeät osumat olivat tämän mainion vitjan käsialaa. Lambert–Helenius–Koivunen on yksikkö, jonka kaikki jäsenet ovat mukana rakentamassa kaikkia tilanteita. On hankalaa nostaa yhtä nimeä muiden yläpuolelle.

Tämä toimi

Suomen viisikkopeli on iskussa. Jokainen ketju pystyi vyöryttämään pelin hyökkäysalueelle, pitämään sitä siellä ja luomaan maalipaikkoja. Joukkue pystyi pysymään kiekossa ja hallitsemaan pelin virtausta mielin määrin. Vastustajat eivät ole olleet vielä parasta A-ryhmää, mutta hyvältä näyttää. Peli oli kurinalaista ja fiksua.

Tämä meni vihkoon

Ylivoima tökki jo Saksaa vastaan, eikä erikoistilannepelaamisessa ollut nytkään liiemmin kehuttavaa. Olkoonkin, että ylivoimaa ei Suomelle juuri tarjottukaan. 3–4-alivoimalla Nuoret Leijonat kesti parikymmentä sekuntia ennen takaiskua ja ainoa ylivoimayritys kesti 14 sekuntia ja päättyi puntit tasoittavaan rangaistukseen.

Tus ny itte selittään…

Discoveryn erätaukoinsertissä haastateltu kanadalaisfani oli katsonut shortsit parhaaksi valinnaksi vaatekaappia tutkiessaan. Jos täällä koti-Suomessa tuntuu kylmältä, Edmontonissa elohopea on valunut parikymmentä astetta enemmän pakkaselle. Shortsimies kertoi valintansa kertovan ehkä enemmän tyhmyydestä kuin ”kovuudesta”, mutta lisäselityksiä kaivataan.

Loppulause

”Helpot pelit” on nyt hoidettu kunnialla, seuraavaksi Tshekin ja Kanadan kimppuun. Saksa ja Itävalta kaatuivat tyylikkään ammattimaisesti, mutta jatkon kannalta olisi hyvä saada myös kakkosketju ja etenkin Joakim Kemell peliin mukaan tehojen kautta. Paikkoja ketju sai luotua, mutta ei tahdo upota. Kemell pääsi jo kokeilemaan kuulua laukaustaan, mutta tolppaa lähemmäs ei osunut.