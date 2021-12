Antti Pennanen hehkutti estoitta Brad Lambertia – ”Peloton”

Vaikean alkukauden kiekkoillut Brad Lambert sai vuolaat kehut Suomen päävalmentajalta.

Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen hehkutti hyökkääjä Brad Lambertia Saksa-ottelun jälkeen. Suomi voitti Edmontonissa pelatussa jääkiekon nuorten MM-kisojen avausottelussaan Saksan 3–1.

– Hänellä on hyvä itseluottamus tällä hetkellä, ja hän on erityisesti kiekon kanssa peloton. Tiedämme, että hän on lahjakas pelaaja, ja tänään hän oli oikein hyvä. Oli mukava katsoa hänen pelaamistaan, Pennanen sanoi ottelun jälkeen Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sivuilla.

Saksaa vastaan kaksi syöttöpistettä kerännyt Lambert on yksi ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista, mutta syyskausi SM-liigaseura JYPin riveissä oli vaisu. Hänet odotetaan varattavan ensimmäisellä kierroksella ensi kesänä NHL:n varaustilaisuudessa.

– Tämä on minun varausvuoteni. Yritän mennä päivä kerrallaan ja tulla paremmaksi niin pelaajana kuin ihmisenä, Lambert sanoi.

Lambertin ohella myös Suomen maalivahtina pelannut Leevi Meriläinen sai päävalmentaja Pennasen hehkutukset.

– Hän oli aika rauhallinen. Uskon, että hän pystyy parantamaan peliään paljon turnauksen edetessä. Hän oli aika hyvä ja teki pari upeaa torjuntaa, Pennanen kiitteli.

23 kertaa ottelussa torjunut Meriläinen pelaa Kanadan juniorisarja OHL:ssä Kingstonin joukkueessa.

Ottelun hahmoihin kuului kaksi maalia tehnyt Samuel Helenius, joka edustaa seurajoukkuetasolla JYPiä.

Liki kaksimetrisen Heleniuksen ennen päätöserän puoliväliä hienon yhdistelmän päätteeksi napauttama 3–1-maali näytti vapauttavan suomalaispelaajia. Heleniuksen osuma tuli vastahyökkäyksestä, jonka laittoi aikailematta alulle Ville Koivunen. Hän jatkoi Lambertille, joka syötti suoraan maalin kulmalla päivystäneelle Heleniukselle.

Lambert merkittiin avauserässä tulleen 1–0-osuman tekijäksi aluksi, mutta maali muutettiin lopulta Heleniukselle, jonka saldo oli 2+0. Ykköskentän keskushyökkääjän Joel Määtän ennen kakkoserän puoliväliä maalin kulmalta iskemä 2–1-osuma oli kovan pyörityksen hedelmä.

Vielä ensimmäisessä erässä Suomi oli ahtaalla Saksan ahnasta prässipeliä vastaan. Suomi avasi peliä kunnianhimoisesti pääosin viivelähdöillä.