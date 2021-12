Kanadalaistoimittaja esitti oudon kysymyksen Nuorten Leijonien Brad Lambertille, 18, – ”Voisitko toistaa?”

Brad Lambert näyttäisi olevan hyvässä MM-vireessä.

Nuorten Leijonien illan hahmoja olivat Brad Lambert (0+2) ja Samuel Helenius (2+0), kun Suomi kaatoi Saksan 3–1 MM-turnauksen avausottelussaan.

Lambert, 18, on ensi kesänä varauskelpoinen, joten hän on kiinnostava persoona myös Pohjois-Amerikassa.

Se näkyi Nuorten Leijonien etäkokouksena järjestetyssä lehdistötilaisuudessakin ottelun jälkeen. Lambert sai vastailla useaan kysymykseen jo ennen kuin suomalaiset toimittajat pääsivät ääneen.

Yksi kanadalaistoimittajista heitti ilmoille erikoisen kysymyksen. Hän kyseli Lambertilta, kuinka paljon tämä saa peliaikaa JYPissä ja pääseekö superlupaus ylivoimalle, kun tehopisteitä ei ole kertynyt huomattavan suurta määrää SM-liigassa (24, 2+4=6).

Lambert hieman hämmentyi kysymyksestä, joka ei juurikaan koskenut illan ottelua. Lambertin peliajat olisi toimittajan toki melko vaivatonta tarkastaa esimerkiksi SM-liigan verkkosivuilta.

– Voisitko toistaa kysymyksen, Lambert pyysi.

Toimittajan toistettua kysymyksen superlupaus selitti tilannettaan kuuliaisesti englanniksi.

– Se (peliaika) vaihtelee ja riippuu tilanteesta. Pelaan 13–15 minuuttia ja välillä kakkosylivoimassa, Lambert valotti tilannettaan.

Suurella itseluottamuksella Saksaa vastaan viilettänyt liukasliikkeinen Lambert sai kehut päävalmentaja Antti Pennaselta.

– Hänellä on nyt vaikean syksyn jälkeen hyvä itseluottamus täällä. Sen näkee, että itseluottamusta on tullut lisää. Hän pelaa pelottomasti, Pennanen sanoi.

– Se ketju (Lambert-Samuel Helenius-Ville Koivunen) oli kokonaisvaltaisesti meidän paras ketjumme.

Pennanen toki muistutti, että välillä vastuullisuus saattaa vielä unohtua nuorelta ja taitavalta Lambertilta.

– Peloton laituri tuo vauhtia ja joskus vaarallisia tilanteita molempiin suuntiin. Hienoa nähdä hänet tuossa iskussa.

Lambert sanoi, että itseluottamus on pysynyt korkealla nihkeän alkukaudenkin aikana.

– Syksyllä on ollut vähän vaikeaa saada tehopisteitä, ja alkukaudella pelaaminenkin oli vaikeaa. Mielestäni se on kehittynyt koko ajan. Tehopisteitä ei ole vielä niin paljoa kuin haluaisin, mutta omasta mielestäni paikkoja on ollut riittävästi.

– Itseluottamus on kuitenkin pysynyt korkealla. Uskon, että tehopisteitä alkaa tulla.