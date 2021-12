Kommentti: Nuorten Leijonien MM-joukkueen eturivissä on ammottava aukko

Nuoret Leijonat tarvitsee keskikaistalle uusia vastuunkantajia, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Jo pelkkä kokoonpanoliuska pari tuntia ennen alle 20-vuotiaiden MM-kisojen avausottelua Suomi-Saksa paljasti Nuorten Leijonien yhden isoimmista kysymysmerkeistä.

Jääkiekkojoukkueen menestys ei ole koskaan yhdestä pelaajasta kiinni, mutta on kiistaton fakta, että Aatu Rädyn poisjäänti oli kova kolaus Nuorille Leijonille.

Kun Räty puuttuu, Suomelta puuttuu tällä hetkellä mitat täyttävä ykkössentteri. Päävalmentaja Antti Pennasella ja hänen valmennustiimillään on alkulohkon verran aikaa löytää sopiva pelaaja isoon ruutuun. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Saksa-ottelussa Nuorten Leijonien ykkösketjun keskellä pelasi pirteästi MM-kenraalissa esiintynyt Joel Määttä. Vermontin yliopiston 19-vuotias suomalaishyökkääjä ei ole profiililtaan peliä tekevä sentteri, vaan pohjaketjujen puolustava luottopelaaja.

Voi olla, että alkukauden tehoilla 0+0 NCAA:ssa pelanneen Määtän jalkaan on lyöty turhan isot saappaat, vaikka Määttä iskikin lähietäisyydeltä 2–1-maalin Saksaa vastaan. Määtän istuttaminen tulosketjun keskelle kertoo osaltaan Nuorten Leijonien keskikaistan ohuudesta.

Nuoret Leijonat tarvitsee uusia vastuunkantajia keskelle – viisikon tärkeimmälle pelipaikalle. Tämän nosti esille ennen turnausta myös Pennanen.

Ei olisi yllättävää, jos alkulohkon aikana kapteeni Roni Hirvonen nähtäisiin ykkösen keskellä. Hirvonen, 19, on Suomen joukkueen pelillinen johtaja hyökkäyksessä. Helsingin IFK:n huippulupauksen rytmityskyky kiekolla ja syöttörepertoaari pääsisivät vielä paremmin esille keskikaistalla.

Nyt Suomen hyökkäyksen pelintekovoima on voimallisesti laidoilla, mikä on kiinnostava lähestymistapa valmennukselta. Keskusta on vuorattu lähinnä vahvarakenteisilla työmiehillä.

Avausottelussa kahden kärkiketjun sentterit olivat Määttä ja Oliver Kapanen, joka pelasi kypsän debyyttiottelun. Kolmosketjussa pelasi viime vuoden turnauksen tapaan Samuel Helenius, joka on kuin tehty kolmosen keskelle.

Heleniuksen syyskausi JYPissä oli vaikea, joten lähtökohdat MM-turnaukseen eivät ole kaikista helpoimmat, mutta Saksa-ottelu oli Heleniuksen (2+0) ketjulta, laidoilla Ville Koivunen ja Brad Lambert, erittäin lupaava.

Pelillisesti Nuorten Leijonien MM-avaus oli jämäkkä. Materiaalietu ja taktinen kypsyys käänsivät ottelun Suomelle.

Päävalmentaja Pennanen vaati ennen MM-turnausta, että Suomen on parannettava otteluiden alkua viime vuoden kisoista. Vuosi sitten Suomella oli ajoittain käynnistymisvaikeuksia, mikä nosti turhaan otteluiden vaikeuskertoimia.

Tällä kertaa Suomi pelaa heikommassa alkulohkossa. B-lohkossa on kolme kovaa: USA, Ruotsi ja Venäjä. Samasta kolmikosta tullee myös vastustaja Suomelle puolivälieriin. A-lohkossa Kanada on suurin mestarisuosikki ja Suomi on lohkon selkeästi toiseksi paras joukkue paperilla.

Uuden vuoden aaton Kanada-ottelua lukuun ottamatta Suomi lähtee muihin alkusarjan otteluihin ennakkosuosikkina, mikä mittaa ennen kaikkea Suomen henkistä kanttia. Otteluihin valmistautumista ei voi hoitaa puolivillaisesti, vaikka vastassa olisikin ennakolta heikompi nippu.

Turnauksen avausottelu Saksaa vastaan oli ensimmäinen kypsyyskoe. Saksa oli yllättävän pirteä ryhmä, joka sai Suomen alussa ongelmiin. Nuoret Leijonat hoiteli avausvoiton lopulta vaikeuksien jälkeen ammattimaisesti.

Alkulohkon juoni on selkeä. Kolme ensimmäistä ottelua ovat Suomelle pelitavan hiomisen lisäksi oikeiden ketju- ja pakkiparikombinaatioiden etsimistä sekä erikoistilanteiden kehittämistä varten.

Alkulohkon viimeinen ottelu Kanadaa vastaan on ensimmäinen tositesti Nuorille Leijonille, ja antaa paljon vastauksia joukkueen iskukyvystä tärkeimpään eli pudotuspelivaiheeseen.